Лёгкий минус готовит калужанам коварный гололёд

После сильного снегопада в Калужской области ненадолго установятся отрицательные температуры.

Во вторник, 5 ноября, синоптики обещают в Калужской области промозглую пасмурную погоду.

Столбики термометров с самого утра будут колебаться в районе нуля, что создает крайне опасные предпосылки для образования наледи на дорогах.

Ранним утром ожидается -2 градуса, а днем воздух не прогреется выше +1.

При этом из-за высокой влажности более 80% будет казаться, что на дворе и вовсе минус 10.

В связи с чем пешеходам рекомендуется одеться потеплее, а водителям давить на газ полегче, чем обычно.

Тем более, что возможности не ждать подвоха от коварной природы у автолюбителей появится уже в середине недели, когда температура воздуха снова вернется в стабильный плюс.

Уже в среду-четверг синоптики ожидают +3 ночью, и в два раза теплее днем.