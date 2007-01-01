-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Лёгкий минус готовит калужанам коварный гололёд
Новость дня Общество

Лёгкий минус готовит калужанам коварный гололёд

После сильного снегопада в Калужской области ненадолго установятся отрицательные температуры.
05:30 сегодня
0 926
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 5 ноября, синоптики обещают в Калужской области промозглую пасмурную погоду.

Столбики термометров с самого утра будут колебаться в районе нуля, что создает крайне опасные предпосылки для образования наледи на дорогах.

Ранним утром ожидается -2 градуса, а днем воздух не прогреется выше +1.

При этом из-за высокой влажности более 80% будет казаться, что на дворе и вовсе минус 10.

В связи с чем пешеходам рекомендуется одеться потеплее, а водителям давить на газ полегче, чем обычно.

Тем более, что возможности не ждать подвоха от коварной природы у автолюбителей появится уже в середине недели, когда температура воздуха снова вернется в стабильный плюс.

Уже в среду-четверг синоптики ожидают +3 ночью, и в два раза теплее днем.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

...
Спорт
Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
21:59 04.11
1 1012
ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
21:13 04.11
4 4216
VGA

Капали траншею

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
17:23 04.11
4 4216
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 04.11
1 1958
Василёк

почему же почему ? по традиции ! Есть ли хоть какой-то прожект в городе, который не затянулся ? Какие-то сказки про белого бычка рассказывают. Как-будто проект разрабатывали специалисты из владивостока, разглядывая здание по снимкам со спутника. А потом еще наверняка окажется что там какая-нибудь труба под домом проходит начтённая и поэтому неожиданно на фасаде появятся трещины. Да ? Странновато выглядит, почему решили вспомнить именно про этот прожект. Меня лично, например он особо не интересует. А вот про теннисные корты напротив, которые шапша обещал восстановить - я бы с интересом почитал, как там дела обстоят.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
12:11 04.11
4 4216
ILR

Шёл третий год - всё по плану...😲

...
Статьи, аналитика, репортажи
Аудит бомбоубежищ начался в Калужской области
11:37 04.11
1 3862
VGA

Почему затянулась? Это калужская традиция...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
11:29 04.11
4 4216
v1v2v3

Лучше напишите откуда взялся этот Ташир и на какие деньги начал свою деятельность..у этих организаций нет таких данных?

...
Криминал
ТЦ «Ташир-Пассаж» в Калуге ограбили ради бывшей дамы организатора налета
08:38 04.11
2 4032
v1v2v3

ничего не откроют все видят их работу замена труб убили половину дворов грязь ничего не сделано толком выпилили половину деревьев убили все к чему прикасаются...может правда Бастрыкину написать куда они деньги девают?

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
08:34 04.11
29 15015
анархистка

Шел ноябрь 2024 года...🤓 Теперь новость звучит так: мост откроют в НОЯБРЕ.... ВСЁ! Какого года...обойдетесь, когда-нибудь откроют, если доживем....😎

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
23:33 03.11
29 15015
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjJ1SnVMWGVscGEwbjk5amFhWkwzclE9PSIsInZhbHVlIjoiYXdBMFdqK2htRHZpcWlOM2dESFlIVlEwVEVzMDd1bEgwdjJrTWprSVhlRUp2RkQxcTR2NHRmcGFqak5rT1RSYVlJYWl6SnZZbVFyY2YvbU9lL1BlbXk1OUprRWtsRzlFUGRyOFBVZm5uckthMHZkNFBoNVgyNVVZRnY5bnJoRHpWT2VRT0d4RG9OelIwWmtYQ25tbFZ6RkJsYTJ0aHhNNlB4OFJQNThDTUZFeE9zbVZXdHVNcXR2amFlWGR0WUErU0U2cnZNaWNpV09ONzVkU3BRaFE4ZVlub1ZHdVZyamkxZlEzUkJ4MlhZREh6Z3l0dHhUd2IrTGdydjQwUXlGeGg1T3NVV0NLQ0JtVEpjMER2OHJKVFVqblRqRGh0YXIzVWlCeHdjYzJhZEpFTk43T1J2YXU3b1NZZFRZQkNsZndDcDJJV3lCV1FJNHI5bEMxR3BqOGVUV3g3VXpNY1YyK3FHWVFKbUJ2Y0ZYMnl0NWtaTnphRmFFaEJWRjNSRFB4ZC9sK3FUdDhUUmZOR3JPNUFmYnk5SFNtSC9lV0hkMGQveXdCWTlxODcybm1TR0NxeWNYQWl4TzZoNWExQUJMNjlVWW5QVUYvSkE4NllNODFqbGJBQ3dvVTVnSTFLN3YzamNWNm80S2haZnd4UFNSMndKYzhXaURDVDJ4WGl2bzFKb0gvZUc4UFhpUnJOcjVGTm1qKzJzNnRYWSs2bGJJMWlnNVRzVVcrMzcvdG56Qk00TVlmZjc5Z0lzZEdhRGFWSi9sckVqbU1PRExxLzFiRU5DN25VSDV2RnNCdHFVS0JjRWwya0t4WVBxTVkxZXlncXVhejE2eVVVS3Fob2ZDWiIsIm1hYyI6ImI3NWQ1NmE2Zjc5ZDkyYzNiNDUxZjY0MjA2YWUxNTJlYTM1ZmRjMTk0NDJmZTAyZjU2ZmRjN2RjZGM4MzY2NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IllZUUltVk1BV2hUVDVyVkloeWdpMmc9PSIsInZhbHVlIjoiUXN5VWlqR1FpcW1RUUtydHNyQXlnUDNkNEd2UnBNR0FDTU5TMWFSSE1Vb1BUckY0MDdwRUZIa1IzWDcwa2MyYXZNNEN4S2hJYXhjN3haVDVaTG1LOWw0d1BtMzVodEdWYUFYaEdXamllQVZWV2w0aUVXTzhaZDVvQ0V1TTBSSHc4SkRCRFRCVlM5Y3RxeUFnVThPMnM1a0Rza3JNL0EySmVuL3FvcllqRElQQnNPcFZZckVBbnJ0WWF5N3dLUjI0Um00MDBDT1RpOUJTU0FsK1g1N3FJL2JMTlk0dHpiaWlNekJaQU1Eem1UM3pQbTJHVHRFeEZhUmJSUHpxRkFuVjloRDdldlZQMjVzVzU2SThBaXVNV2VyYys1a00yRFRwdlJxQVdMWEZZWlYvZnZvc2l6cVdkWUNGY0t0M0UwRE1CUTRObnhzRDAxK3NGUXN6RmNSejdYNmpURjZVOXJnbzY5STBhcWNzc0o1R1RvS2t2TVhpaVdFYlhDNnZ1R1V3RU5kN0daZnJJbys5VnovQk9QcnovM1NweDFqWUZsaGpNVkJza2kxb1M2UGV3MCtXZDR4Z0xKM0ZpaUdDREd3biIsIm1hYyI6ImE2ODY3OTcxMTNkODI0ZGIwYjBhNGQzYjU5Y2ViNWQyZTkzNmVhZWUxYjBiOTg5YjAwM2NkNzc5Mjk5MGFlNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+