Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
Она начнет работу в этом режиме со вторника, 5 ноября.
Об этом сообщил минздрав Калужской области.
Аптека №9, которая находится в Калуге по адресу улица Маршала Жукова 30а, во всех трех окнах будет работать преимущественно с льготниками.
- Помещение аптеки переоборудовано для удобства посетителей, - говорят в минздраве.
Режим работы по будням с 9:00 до 19:00, а по выходным с 9:00 до 17:00.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь