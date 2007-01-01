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Новость дня Общество

Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников

12:37 сегодня
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Она начнет работу в этом режиме со вторника, 5 ноября.

Об этом сообщил минздрав Калужской области.

Аптека №9, которая находится в Калуге по адресу улица Маршала Жукова 30а, во всех трех окнах будет работать преимущественно с льготниками.

- Помещение аптеки переоборудовано для удобства посетителей, - говорят в минздраве.

Режим работы по будням с 9:00 до 19:00, а по выходным с 9:00 до 17:00.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

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Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 сегодня
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Василёк

почему же почему ? по традиции ! Есть ли хоть какой-то прожект в городе, который не затянулся ? Какие-то сказки про белого бычка рассказывают. Как-будто проект разрабатывали специалисты из владивостока, разглядывая здание по снимкам со спутника. А потом еще наверняка окажется что там какая-нибудь труба под домом проходит начтённая и поэтому неожиданно на фасаде появятся трещины. Да ? Странновато выглядит, почему решили вспомнить именно про этот прожект. Меня лично, например он особо не интересует. А вот про теннисные корты напротив, которые шапша обещал восстановить - я бы с интересом почитал, как там дела обстоят.

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