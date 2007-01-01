Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников

Она начнет работу в этом режиме со вторника, 5 ноября.

Об этом сообщил минздрав Калужской области.

Аптека №9, которая находится в Калуге по адресу улица Маршала Жукова 30а, во всех трех окнах будет работать преимущественно с льготниками.

- Помещение аптеки переоборудовано для удобства посетителей, - говорят в минздраве.

Режим работы по будням с 9:00 до 19:00, а по выходным с 9:00 до 17:00.