МЧС предупреждает: на Калугу надвигается сильный снег с дождём

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, с конца дня и 4 ноября в Калужской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные.

В некоторых районах возможны налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, ледяной дождь.

На дорогах гололедица, местами сильная. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.

Будьте осторожны на дорогах.