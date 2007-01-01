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Новость дня Общество

МЧС предупреждает: на Калугу надвигается сильный снег с дождём

23:09 03.11
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Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, с конца дня и 4 ноября в Калужской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные.

В некоторых районах возможны налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, ледяной дождь.

На дорогах гололедица, местами сильная. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.

Будьте осторожны на дорогах.

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Лента комментариев
анархистка

Шел ноябрь 2024 года...🤓 Теперь новость звучит так: мост откроют в НОЯБРЕ.... ВСЁ! Какого года...обойдетесь, когда-нибудь откроют, если доживем....😎

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Мы уже заметили по резкому росту цен на молоко и масло. На 20 процентов.

...
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это очередная дискредитация министерства обороны, которое сообщает что у второй армии мира всего в достатке или даже в избытке ?

...
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Mikle

Не нажрутся никак. Опасно, особенно когда теряется ощущение сытости.

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Почему нет резидентских разрешений?

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3 недели одну яму?Они что асфальт и технику из владивостока везут?

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Еще один корреспондент от ЕГЕ Тырин.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Еще в том году просили не публиковать этих "нафталиновых" дел, от бывших "доблестных" служак в те годы. Все знают как они "работали". Да и на фоне нынешнего каждодневного криминала все эти ваши старые вирши детская забава.

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12:25 03.11
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Василёк

да и в совке благодарили, разве что - горбом

...
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13 7583
ниссан

какого года?

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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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