В Калуге появился новое отделение образовательного центра «Галактика»

Специализацией открывшейся площадки остается космическое образование, сообщил в субботу, 3 ноября, городской голова Дмитрий Денисов

К нему прибавятся спорт и музыка.

Еще больше юных калужан смогут посещать занятия по научному, техническому, художественному, краеведческому и оздоровительному направлениям.

Заниматься можно будет как в свободное, так и в учебное время.