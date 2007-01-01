0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге появился новое отделение образовательного центра «Галактика»
Общество

В Калуге появился новое отделение образовательного центра «Галактика»

Специализацией открывшейся площадки остается космическое образование, сообщил в субботу, 3 ноября, городской голова Дмитрий Денисов
Михаил Тырин
09:44 сегодня
0 882
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

К нему прибавятся спорт и музыка.

 Еще больше юных калужан смогут посещать занятия по научному, техническому, художественному, краеведческому и оздоровительному направлениям.

 Заниматься можно будет как в свободное, так и в учебное время.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
РодомИзСССР

А сколько бы ещё упало деревьев если бы их не опиливали ?

...
Общество
В Калуге из-за урагана упало минимум 15 деревьев
11:47 02.11
1 2862
Shurez
...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем калужские чиновники предлагают поиграть в города и спрашивают про рыбу
11:12 02.11
4 2566
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы теперь уходим понемногу

...
Общество
Калужан стало меньше на 4 тысячи
11:07 02.11
1 3194
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

До конца дочитать не мог, из-за непреодолимого смеха....

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские крестьяне полы мыли только по праздникам, а сами мылись в печи
10:38 02.11
2 6132
aknis

Судя по карте парковок и по установке знаков зона парковки будет меньше, чем указано в постановлении. На улице Циолковского зона только от улицы Добровольского, а не от Королёва. На Гагарина также от Георгиевской.

...
Авто и транспорт
В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
10:18 02.11
3 3256
habitant

кто-то может посмотреть на своих пра---------- родственников. круто

...
Общество
2 ноября в Калуге разрешили делать фотографии
09:54 02.11
5 5675
habitant

(по участку между улицами Ленина и Московской) съезд с Ленина с ямками был, это исправлено?

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли проезд по улице Чижевского
09:49 02.11
2 1844
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скоро видимо разрисуют и дворовые территории.

...
Авто и транспорт
В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
09:48 02.11
3 3256
habitant

редакция человеков не любит? ну судя по картинке

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем калужские чиновники предлагают поиграть в города и спрашивают про рыбу
09:45 02.11
4 2566
habitant

что штрафуют нарушителей - правильно, и это дает результаты в области соблюдения пдд.

...
Авто и транспорт
На калужских дорогах превысили скорость почти 1,3 миллиона раз
09:39 02.11
2 1470
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkxLOUlRQVVIY1VzNzA5YVNQMHR6Z0E9PSIsInZhbHVlIjoiaEt5OS9MY3YvMisxbTFIMWZIY1FvSmsyTk9QSXN0a2Jub0hFYlRiSHlzK1ZrbkI1Tys4Z3FIWkZ5YXRENmpqdGZDekdPYjBEU1hCNFR3M1pFWFhpZWg1alp3OGZIZmJwZnF6bjVPTFUxNldXNzNNSHkxd2FraWFJYVA3ZDAwNjhpKzRKYUdVSHJuQ2Rza2RpemFPWCtvV3N3bERjU3FHSWNKMVlleTA5ZW52UkZWOTBjenp6alJ6VCt2c0tVZkcvZ0IwdFpZM084QzAwNlFCLzdnZ2V2bGs5cXY5Zmp1UkFZOHl2S0UyQnhZWGV5dzVuKzkxTGt3WktDNmFoZjFNN1pGZW8vbjU3ZFIrTERuMEJKc0lXL21MNlloUFZvN0dkUTFWaVprazJmSFpYdHYxRklETjNKdW9SbU9mMzJaVENYRENHS0pNYS9Ld1EyYWxCcVNrckpVTFVqWVJnREhkK0RIVjl5VlR5c2xlUVlDaDlpRGFJNXA5NityUmlZR1hQcEtBa1RSZWJZemprOHoxYU1STVJTUzQvRjVHaWhCN05mMVpYQ2t3czJ5WDdPaS94MDBzdkJ2Sys4WE1Tdm1CbFpXTjJmSkhpM1NrYzJNa3RHVGhmU1BWM0xxODg4anlvTzZXbFFpNEkyN2pubEdXZGJMc2ZzckZmd3lOR1YwVnV1RlozUkRZaG5YZHh2L0FDRzZkM1FLV3FHVzAwS0k0MGNoYlErRWNpTm4xczMxSkk1V093bVo2OWZNTGVHdWxnQkJQc3gzbnlkNktYSW1rVS95Zm92S0xjV2QvdUt1RFV2Vi8wRW5yeVdMRlhHR2QraEphN25RQzFmSVh4RWs2WiIsIm1hYyI6IjY1YmM2NmEzNmNmMWQxMDk0YzFiY2U2ODk2OWI5YjM4YWQzMTQwNmU3NmNjMDlkYzZmZmIzZjY3ODQ2NzdlZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjVhTHl6NVdIOXRvbnBFS0o2YVZsZWc9PSIsInZhbHVlIjoiNUk1Tk41VFA5Vnpod2FZancxR0F1aGZIZ2tCa3hRekFEL1FEeE5oTXUxREJpM1NzRzdHb2FJT2U4Vmo2eDZFS3pFZlpPL0pmM0t3WUhLNzZuK3BWUmdFeEgvMVZaNlUwK3JOakgrYnk1VyszbEJnYVFGSytyYUI1UUZlMFI4ZzBmU2pJRHRxanViZWxQQTNxNnZNS0MzWC9NcDI1UWlEajQzaHRxcisrRlFKTXZvbVI1UzA4L2t6S3NWUWVNUC9DOE4wY0JzY0hyK1lzYWRqa0xzV1FHV3pHWE9XYUtRV000WGNTVWRXSjl3S3dwMEZOa2Y0K25DZmFtQzhBRXpVRlhEdGNqL1RndTl6TW44NmtuUmpiUHZUem9IQmhZMVZSSzB0VUpZWS9DWVNpNzJPNXlTbEgzYU92OUF2eW5Jblh2azJ5OE1tTkVPTjNoSGNXQ0pZRUFNWWhuM05LREwxZG1jMG55L3dRdHg1YjIwVTRaT210bktNMGtTSWJZc1lscnN5MVNxYlRCckx6dW9lejhIY1JibDJ6d0lDVlZWN3g3TUNuYXFWVmF5a2Z4L1p1VXdXMWhlWVRBY2psUnhOSSIsIm1hYyI6IjdhZThlZWNkNDg0ODJkY2JhNjI4NTQwYWQwNjIzMWQzZTA0NmU2MDgxMzY3ODczZjU2ZDVlOTc2NzM0MWE3NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+