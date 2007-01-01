В Калуге появился новое отделение образовательного центра «Галактика»
Специализацией открывшейся площадки остается космическое образование, сообщил в субботу, 3 ноября, городской голова Дмитрий Денисов
К нему прибавятся спорт и музыка.
Еще больше юных калужан смогут посещать занятия по научному, техническому, художественному, краеведческому и оздоровительному направлениям.
Заниматься можно будет как в свободное, так и в учебное время.
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