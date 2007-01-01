В Калуге из-за урагана упало минимум 15 деревьев

Именно столько сейчас находятся на контроле ЕДДС.

Как сообщила горуправа, оперативные службы с вечера 31 октября приведены в режим повышенной готовности.

Сформированы бригады по устранению последствий непогоды.

Напомним, в ночь на 2 ноября дерево упало на улице Большевиков. Оно повредило машину и перегородило дорогу. Причем, как сообщил хозяин авто, это дерево до сих пор никто не убрал.