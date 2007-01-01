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Новость дня Общество

В Калуге из-за урагана упало минимум 15 деревьев

Именно столько сейчас находятся на контроле ЕДДС.
Анастасия Каторгина
09:42 сегодня
0 1280
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Как сообщила горуправа, оперативные службы с вечера 31 октября приведены в режим повышенной готовности.

Сформированы бригады по устранению последствий непогоды.

Напомним, в ночь на 2 ноября дерево упало на улице Большевиков. Оно повредило машину и перегородило дорогу. Причем, как сообщил хозяин авто, это дерево до сих пор никто не убрал.

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Лента комментариев
aknis

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