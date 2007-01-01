ВТБ профинансировал строительство квартир для калужан на сумму свыше 2 млрд рублей

За 9 месяцев 2024 года ВТБ профинансировал в Калужской области строительство жилья общей площадью 51 477 кв. м. на сумму более 2 миллиардов руб. Об этом на пресс-конференции посвященной итогам работы сообщил управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов.

Активную поддержку ВТБ получают не только строители, но и представители других сфер бизнеса: корпоративными клиентами ВТБ в регионе сегодня являются более 7 тысяч компаний и предпринимателей. Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Калужской области превысил 7 млрд. рублей, а портфель привлеченных средств составляет более 17 млрд. рублей.

В этом году взаимодействие ВТБ с регионом вышло на новый уровень. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2024) банк и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрено участие ВТБ в финансировании проектов в рамках государственно-частного партнерства. На сегодняшний день речь идет об участии в 9 региональных и 86 муниципальных проектах.

«Особое внимание мы уделяем поддержке среднего и малого бизнеса – благополучие этой сферы является важным фактором развития региональной экономики. Для нас важно обеспечить доступ предпринимателей к программам льготного финансирования, которые помогают расширять уже работающие и запускать новые производства, поддерживать занятость в регионе, улучшать качество жизни людей», − рассказал управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов.

ВТБ заинтересован в дальнейшем наращивании своего присутствия в регионе. Предполагается разработка и реализация совместных с правительством инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий Калужской области.