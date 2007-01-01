Калужскому медику вручили медаль
В церемонии участвовал Герой России Мансур Рафиков, рассказал 1 ноября министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.
Врач Областной стоматологической поликлиники Валерий Киселев получил медаль «За участие в СВО». Он лечил жителей Первомайска.
Медали «За укрепление боевого содружества» получили предприниматели, участвовавшие в сборе гуманитарной помощи: Нина Соколова, Андрей Анохин и Светлана Кузнецова.
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