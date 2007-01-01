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Общество

Татьяна Леонова поделилась опытом Обнинска в развитии городов будущего

Заместитель губернатора Калужской области приняла участие в студенческой мастерской поделилась в Высшей школе экономики.
Дмитрий Ивьев
11:37 сегодня
0 338
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В мероприятии приняли участие молодые люди, которые учатся на разных курсах специальности «Государственное и муниципальное управление».

Леонова рассказала о городах будущего на примере разработки стратегии для наукограда, администрацией которого она еще недавно руководила. 

Встречи со студентами продолжатся и в дальнейшем.

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