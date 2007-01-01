Татьяна Леонова поделилась опытом Обнинска в развитии городов будущего

Заместитель губернатора Калужской области приняла участие в студенческой мастерской поделилась в Высшей школе экономики.

В мероприятии приняли участие молодые люди, которые учатся на разных курсах специальности «Государственное и муниципальное управление».

Леонова рассказала о городах будущего на примере разработки стратегии для наукограда, администрацией которого она еще недавно руководила.

Встречи со студентами продолжатся и в дальнейшем.