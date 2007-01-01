Сливочное масло в Калужской области подорожало на 23,7%

Калугастат 1 ноября опубликовал новые официальные данные о ценах.

В докладе приводятся данные за сентябрь нынешнего года.

Сливочное масло стало рекордсменом по росту цен среди всех продуктов, обогнав даже яйца, о которых все беспокоились в конце прошлого года.

По сравнению с сентябрем 2023 года масло в среднем стало дороже в калужских магазинах на 23,7%.

Яйца за год прибавили 20%, но в последние месяцы немного дешевеют.

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Калужской области за год выросли на 17,1%. Фрукты и овощи подорожали на 13,3%, молоко - на 12,5%, колбаса - на 11,2%.

В целом цены на продукты за год увеличились на 9,6%.

Из основных товаров подешевел лишь сахар – минус 7,4% за год.