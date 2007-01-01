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Новость дня Общество

Сливочное масло в Калужской области подорожало на 23,7%

Калугастат 1 ноября опубликовал новые официальные данные о ценах.
Дмитрий Ивьев
11:38 сегодня
1 3190
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В докладе приводятся данные за сентябрь нынешнего года.

Сливочное масло стало рекордсменом по росту цен среди всех продуктов, обогнав даже яйца, о которых все беспокоились в конце прошлого года.

По сравнению с сентябрем 2023 года масло в среднем стало дороже в калужских магазинах на 23,7%.

Яйца за год прибавили 20%, но в последние месяцы немного дешевеют.

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Калужской области за год выросли на 17,1%. Фрукты и овощи подорожали на 13,3%, молоко - на 12,5%, колбаса - на 11,2%.

В целом цены на продукты за год увеличились на 9,6%.

Из основных товаров подешевел лишь сахар – минус 7,4% за год.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Kas9l

Ленина 29 (Поликлиника) не ямка, а каньон. Если машины напаркованы по торцам домов 27 и 29, то аккурат приходиться ехать по этой ямище.

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РодомИзСССР

Что по этому поводу скажут защитники старых деревьев ?

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1 486
ajax

Такой объёмный "шкаф" - лётчик? Как он помещался в самолёт? Или только - дистанционно?))

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ajax

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ajax

Дождались подходящей погоды! МОЛОДЦЫ Асфальт продержится до марта..., а потом сойдёт вместе со снегом! Кто затянул сроки - к награде!

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5 1110
ecilop

об 1-ом (одном!!!!) проезде не надо говорить во множественном числе!!!!! (см. заголовок)

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5 1110
habitant

прекрасные идеи.

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