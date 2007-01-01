В Калужской области завершились съемки военной драмы «Есть только миг»

Проект реализуется студией «Военфильм» совместно с кинокомпанией «Серебро».

На днях об этом сообщили в официальной группе Кинокомплекса «ВоенФильм Медынь».

Кино повествует о Великой Отечественной войне и советских летчиках, которые продолжают помогать фронту даже после ранения.

О своем персонаже рассказал актер театра и кино Алексей Дмитриев:

- В новой картине мой герой-Шарифулин. Человек, постигший все ужасы войны, который оказался на ложном аэродроме из-за полученного ранения. Несмотря на это он всегда оказывается рядом: спасает и себя, и окружающих.