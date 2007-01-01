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В Калужской области завершились съемки военной драмы «Есть только миг»

Проект реализуется студией «Военфильм» совместно с кинокомпанией «Серебро».
Анастасия Каторгина
11:35 сегодня
1 834
Фото: Кинокомплекс «ВоенФильм Медынь»
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На днях об этом сообщили в официальной группе Кинокомплекса «ВоенФильм Медынь».

Кино повествует о Великой Отечественной войне и советских летчиках, которые продолжают помогать фронту даже после ранения.

О своем персонаже рассказал актер театра и кино Алексей Дмитриев:

- В новой картине мой герой-Шарифулин. Человек, постигший все ужасы войны, который оказался на ложном аэродроме из-за полученного ранения. Несмотря на это он всегда оказывается рядом: спасает и себя, и окружающих.

Алексей Дмитриев
Алексей Дмитриев

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Kas9l

Ленина 29 (Поликлиника) не ямка, а каньон. Если машины напаркованы по торцам домов 27 и 29, то аккурат приходиться ехать по этой ямище.

...
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17:09 сегодня
5 1110
РодомИзСССР

Что по этому поводу скажут защитники старых деревьев ?

...
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17:06 сегодня
1 486
ajax

Такой объёмный "шкаф" - лётчик? Как он помещался в самолёт? Или только - дистанционно?))

...
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В Калужской области завершились съемки военной драмы «Есть только миг»
15:50 сегодня
1 832
ajax

Зачем - мельчить? Почему не озвучили цифру "100 м"?

...
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15:43 сегодня
6 3634
ajax

Дождались подходящей погоды! МОЛОДЦЫ Асфальт продержится до марта..., а потом сойдёт вместе со снегом! Кто затянул сроки - к награде!

...
Общество
В Калуге ремонтируют межквартальные проезды и дороги
15:40 сегодня
5 1110
ecilop

об 1-ом (одном!!!!) проезде не надо говорить во множественном числе!!!!! (см. заголовок)

...
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В Калуге ремонтируют межквартальные проезды и дороги
14:46 сегодня
5 1110
habitant

прекрасные идеи.

...
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Партия «Новые люди» предложила три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Калужской области
14:12 сегодня
2 1786
habitant

сливают воду чтобы выполнить ремонт, что рядом нет сотрудников, да нехорошо.

...
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2 2268
habitant

просьба ограничить во времени продажу, скажем до 20-00

...
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14:07 сегодня
6 3634
habitant

озеленение / ремонт это нужно, полагаю и без голосований

...
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