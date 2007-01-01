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Новость дня Общество

В Калуге сносят очередное аварийное здание

Демонтировали дом №13 в переулке Строительном.
Анастасия Каторгина
11:04 сегодня
0 214
Фото: Дмитрий Денисов
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Об этом 1 ноября рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Рабочие отчитались, что прилагают максимум усилий, чтобы произвести снос как можно быстрее, после чего территорию расчистят и приведут в порядок, - написал представитель власти в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее аналогичные работы по сносу велись на Глаголева, 20.

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городской голова калуги снос дома благоустройство
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Лента комментариев
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Александр KU

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ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

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Karson

ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

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Karson

вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

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Да не - скорее всего кого-то полностью церковью

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Василёк

предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

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это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

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