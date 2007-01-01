В Калуге сносят очередное аварийное здание

Демонтировали дом №13 в переулке Строительном.

Об этом 1 ноября рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Рабочие отчитались, что прилагают максимум усилий, чтобы произвести снос как можно быстрее, после чего территорию расчистят и приведут в порядок, - написал представитель власти в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее аналогичные работы по сносу велись на Глаголева, 20.