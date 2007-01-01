В Калуге ремонтируют межквартальные проезды и дороги

Работы ведутся рядом с домом №14 на улице Первых коммунаров.

Как рассказал городской голова Дмитрий Денисов, ранее жители спрашивали об укладке нового асфальта. И сейчас рабочие этим занимаются.

- Много времени ремонт не займёт, дорожники обещают оперативно отработать, и уже в ближайшие дни калужане смогут пользоваться новой дорогой, - сказал чиновник 31 октября.

Он также сообщил, что сейчас отремонтировано свыше 80 объектов, а около 40 находятся в работе.