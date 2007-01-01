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Новость дня Общество

В Калуге ремонтируют межквартальные проезды и дороги

Работы ведутся рядом с домом №14 на улице Первых коммунаров.
Анастасия Каторгина
10:52 сегодня
0 284
Фото: Дмитрий Денисов
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Как рассказал городской голова Дмитрий Денисов, ранее жители спрашивали об укладке нового асфальта. И сейчас рабочие этим занимаются.

- Много времени ремонт не займёт, дорожники обещают оперативно отработать, и уже в ближайшие дни калужане смогут пользоваться новой дорогой, - сказал чиновник 31 октября.

Он также сообщил, что сейчас отремонтировано свыше 80 объектов, а около 40 находятся в работе.

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городской голова калуги благоустройство
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Лента комментариев
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ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

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ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

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вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

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предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

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это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

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