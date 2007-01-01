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Общество

Юным калужанам вручили паспорта

Дмитрий Ивьев
08:08 сегодня
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Накануне Дня народного единства Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил паспорта 8 юным калужанам. Торжественная церемония прошла в доме-музее купцов Торубаевых.

«В Калуге стало уже доброй традицией накануне государственных праздников вручать молодым людям их главный документ в интересных и значимых местах нашего города. Здесь работают настоящие энтузиасты, приложившие много усилий, чтобы сохранить  уникальное здание и создать замечательный музей. Уверен, ребята станут достойными гражданами нашей великой страны и настоящими патриотами!», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

После церемонии подростков и их родителей ждала экскурсия по военно-историческому центру. Он расположен в одном из старейших зданий Калуги – доме купцов Торубаевых, известном также как дом Малинина, поскольку в этом доме проживал известный калужский краевед Д.И. Малинин. В 2019 году под эгидой Российского военно-исторического общества была проведена реставрация дома, в нем были размещены интерактивные экспозиции, посвященные Наполеоновским войнам, Первой Мировой и Великой Отечественной войнам, был открыт мемориальный кабинет Д.И. Малинина.

Юные калужане узнали о героических страницах истории Калуги и Калужской губернии, увидели оружие, доспехи и предметы быта жителей средневековой Руси, окунулись в атмосферу светской и военной жизни во время Отечественной войны 1812 года, познакомились с бытом офицера 9-го Ингерманландского полка, дислоцированного в Калуге в конце XIX – начале XX веков.

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