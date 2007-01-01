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Общество

Стартовал финальный этап XIV-го Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2024»

С 1 по 10 ноября любой желающий может отдать голос за кандидата от Калужской области
Михаил Тырин
09:21 сегодня
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Конкурс организован МВД совместно с Издательским домом «Комсомольская правда».

Напомним, что финалистом регионального этапа стала калужанка Руслана Сафронова - ее признали лучшим участковым в области.

Лейтенант Сафронова служит в органах внутренних дел с 2018 года. На ее административном участке проживает более четырех тысяч человек. За ответственный подход к несению службы Руслана не раз поощрялась, в том числе грамотами Министра внутренних дел и Городского головы г. Калуги.  

Проголосовать за своего кандидата можно на сайте «Комсомольской правды».

Подведение итогов состоится 20 ноября, главный приз для победителя - внедорожник УАЗ «Патриот»

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Лента комментариев
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ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

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Karson

ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

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вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

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А давайте сразу до 100 рублей - за экологию - да проще купить молоко в магазине за 56 и кипятить не надо

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20:34 31.10
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Василёк

предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

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это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

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