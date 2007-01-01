Стартовал финальный этап XIV-го Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2024»

С 1 по 10 ноября любой желающий может отдать голос за кандидата от Калужской области

Конкурс организован МВД совместно с Издательским домом «Комсомольская правда».

Напомним, что финалистом регионального этапа стала калужанка Руслана Сафронова - ее признали лучшим участковым в области.

Лейтенант Сафронова служит в органах внутренних дел с 2018 года. На ее административном участке проживает более четырех тысяч человек. За ответственный подход к несению службы Руслана не раз поощрялась, в том числе грамотами Министра внутренних дел и Городского головы г. Калуги.

Проголосовать за своего кандидата можно на сайте «Комсомольской правды».

Подведение итогов состоится 20 ноября, главный приз для победителя - внедорожник УАЗ «Патриот»