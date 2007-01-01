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Общество

Кабанчик обнаружил фотоловушку в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
09:04 сегодня
0 664
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Новое видео 1 ноября опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Теперь сотрудникам заповедника придется волноваться за фотоловушку. Мало ли какое настроение будет у кабанчика в другой раз, - прокомментировали это видео.

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Лента комментариев
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Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

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ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

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вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

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