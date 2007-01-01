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Главная Новости Общество В Калуге стартовала традиционная православная выставка-ярмарка «Мир и Клир»
Общество

В Калуге стартовала традиционная православная выставка-ярмарка «Мир и Клир»

Торжественное открытие состоялось в среду, 31 октября, в ЦСП «Анненки»
Михаил Тырин
15:58 сегодня
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Фото автора
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Ярмарка началась с молебна перед главной святыней этого события - ковчегом с частицами мощей Петра и Февронии Муромских, установленным в часовне.

Вновь Калуга собрала участников из разных уголков России, и каждый привез что-то особенное – такое, чего не найти в обычных сетевых магазинах.

С Кубани приехали чай, горный мед и мясные деликатесы, из Адыгеи – знаменитый сыр, с Горного Алтая – бальзамы и другие целебные средства, из Великого Новгорода – сушеные и маринованные грибочки и варенье из лесных ягод, из Беларуси – монастырские вина и сладости.

Покупатели могут порадовать себя множеством сортов меда, греческим оливковым маслом, разнообразными народными средствами для здоровья, причудливыми сувенирами – всего не перечислить.

На ярмарке не будет скучно и детям – для них организованы мастер-классы и развивающие игры.

«Мир и Клир» продлится до 5 ноября и ждет своих гостей с 10 до 19 часов (в финальный день – до 17 часов).

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мне кажется они не виноваты, а виноваты эти треклятые выборы в США. Это всё вредят Харис и Трамп, и Байден тоже помогает сделать из Калуги помойку.....

...
Недвижимость и ЖКХ
Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября
16:46 сегодня
5 2154
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дожили. А куда делось золото партии патриарха???

...
Авто и транспорт
В Калуге из-за аварийной церкви закрыли для пешеходов часть улицы Смоленской
16:35 сегодня
2 1178
elisei

Смысл голосовать,все равно без нас решат,своруют 80% суммы,сделают кое как дороги,или деревья купят,посадят и забудут про них,и тд

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
16:32 сегодня
3 1678
A-72

сказал бы на не опубликуют

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
16:20 сегодня
3 1678
VGA

Предлагаю премию выписать городскому голове на всю сумму.

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
15:57 сегодня
3 1678
mrTJohn

Ибо прохожих может бог покарать за грехи их кирпичом по башке.

...
Авто и транспорт
В Калуге из-за аварийной церкви закрыли для пешеходов часть улицы Смоленской
14:51 сегодня
2 1178
mrTJohn

Весь предыдущий год молоко продавали по 55 рублей.

...
Общество
В Калуге цена на молоко вырастет до 65 рублей за литр
14:48 сегодня
1 982
SergeyKLG

То что на фото сделать нельзя?

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли открытие улицы Чижевского
14:02 сегодня
1 1288
ILR

Потому что не думают о городе - лишь бы "хапнуть" и пропиариться на каких-либо мелочах типа "вывесок" или "космонавтиках".

...
Недвижимость и ЖКХ
Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября
13:30 сегодня
5 2154
harier

Они же памятники! Сносить их и строить что-то другое в этом районе запрещено, а жить в этих хибарах желающих нет. Вот и стоят пустые.

...
Происшествия
В Калуге подожгли дом рядом с музеем космонавтики
12:32 сегодня
2 3602
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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