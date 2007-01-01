В Калуге стартовала традиционная православная выставка-ярмарка «Мир и Клир»

Торжественное открытие состоялось в среду, 31 октября, в ЦСП «Анненки»

Ярмарка началась с молебна перед главной святыней этого события - ковчегом с частицами мощей Петра и Февронии Муромских, установленным в часовне.

Вновь Калуга собрала участников из разных уголков России, и каждый привез что-то особенное – такое, чего не найти в обычных сетевых магазинах.

С Кубани приехали чай, горный мед и мясные деликатесы, из Адыгеи – знаменитый сыр, с Горного Алтая – бальзамы и другие целебные средства, из Великого Новгорода – сушеные и маринованные грибочки и варенье из лесных ягод, из Беларуси – монастырские вина и сладости.

Покупатели могут порадовать себя множеством сортов меда, греческим оливковым маслом, разнообразными народными средствами для здоровья, причудливыми сувенирами – всего не перечислить.

На ярмарке не будет скучно и детям – для них организованы мастер-классы и развивающие игры.

«Мир и Клир» продлится до 5 ноября и ждет своих гостей с 10 до 19 часов (в финальный день – до 17 часов).