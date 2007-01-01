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Неизменное качество и вкус в новой упаковке!

13:55 сегодня
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Козельский молочный завод – это современное предприятие, выпускающее широкую линейку исключительно натуральной молочной продукции. Расположено в экологически чистом районе Калужской области – в черте города Козельск. Работает предприятие с 1977 г. Несмотря на свой возраст, предприятие постоянно обновляется и модернизируется, это одно из крупнейших молочных предприятий области.

Из года в год мы стараемся расширять ассортимент и радовать потребителей полезными и вкусными новинками. В этом году мы пошли дальше и запустили не только новинки мороженного и мягких творожков, но и решились на очень серьезный шаг для бизнеса  — рестайлинг упаковки.

Все очень стремительно меняется в мире и мы хотим соответствовать ожиданиям наших потребителей и быть для вас лучше каждый день. 

Качество продукции и основная идея ЖИВОЕ остается неизменным. Мы постарались максимально оставить упаковки продуктов в тех же цветах, чтобы на полках нас было удобно найти постоянным покупателям.

Надеемся, что изменения придутся вам по душе. Спасибо каждому, кто доверяет нам и ежедневно выбирает продукцию нашего завода!

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