ВТБ: сегодня выгоднее копить, а не тратить

Управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов объяснил нюансы нынешней кредитной политики и подвел предварительные итоги работы банка ВТБ в регионе.

В Калуге, в среду, 30 октября в главном региональном офисе банка шел разговор о современных тенденциях в области кредитования.

Сто тысяч клиентов

В Калужской области сегодня работает 7 отделений банка ВТБ в Калуге, Обнинске и Людиново. До конца нынешнего года планируется открыть еще два – в Малоярославце и Балабаново. А в следующем году появится четыре новых отделения – в Калуге, Жукове, Обнинске и Кирове.

Успешно обслуживает клиентов и недавно открытый офис банка на Правобережье Калуги.

- В этом году мы показали рост активной клиентской базы в Калужском регионе на 12%, и сейчас услугами нашего банка на территории региона пользуются уже около 100 тысяч человек, - рассказал управляющий ВТБ в Калужской области Георгий ЮРДАНОВ. - Также растет и база клиентов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Сегодня услугами ВТБ пользуются около семи тысяч предприятий и организаций.

По итогам 9 месяцев 2024 года ВТБ в Калужском регионе выдал кредитов физическим лицам на сумму 7,2 млрд. Рублей. Это сопоставимо с аналогичным периодом 2023 года, но при этом розничный кредитный портфель с начала года вырос более чем на 19,5% и достиг отметки 29 млрд. рублей.

- При этом портфель у нас вырос на 12% и составил 17,3 млрд. рублей, а с января по сентябрь 2024 года количество вкладчиков у нас в банке выросло практически в полтора раза, и объем депозитов и накоплений жителей региона на счетах банка достиг 31 миллиарда рублей, - добавил Георгий Юрданов.

Было два, стал один

В этом году подходит к финалу объединение ВТБ и банка «Открытие». - В Калужской области в «Открытии» было порядка 17 тысяч розничных клиентов. На сегодняшний день более 85% из них уже перешли в банк ВТБ. По среднему и малому бизнесу процент перехода примерно такой же, - рассказал Георгий Юрданов. - Мы вышли на финальный этап интеграции, до конца года она завершится.

С ипотеки на вклады

Одним из заметных трендов второй половины нынешнего года стал «переток» средств с ипотеки на вклады. Это связано, по мнению управляющего ВТБ в Калужской области с окончанием льготных программ по ипотеке.

– Интересный факт. В третьем квартале многие жители региона увеличивали свои вклады, отказываясь от ипотеки. Льготные программы, которые были очень популярны, завершились в июне, а высокая ключевая ставка сделала базовые кредиты на жилье слишком дорогими. Поэтому средства, которые калужане могли бы использовать для первоначального взноса по ипотеке, они пока инвестируют во вклады, ожидая появление новых государственных программ, - пояснил Георгий Юрданов.

Внимание к депозитам возросло ещё и из-за повышения ключевой ставки с 16 до 21%.

- А вместе с ней растут и процентные ставки по вкладам и сбережениям, - объясняет управляющий ВТБ в Калужской области. - Если брать саму структуру размещения, то в среднем по банкам 48% всех открываемых вкладов приходится на срок от 6 месяцев до 1 года. А в банке ВТБ этот показатель еще выше, он составляет 65%.

Замедление потребительской активности во втором полугодии привело к спросу на короткие кредиты, до года.

- В связи с этим растет и доля выдачи кредитных карт, - отмечает Георгий Юрданов. - Мы показали прирост выдачи кредитных карт на 44% в этом году, и уже 23 тысячи человек нашего региона активно пользуются нашими кредитными картами.

В этом году в 2,5 раза выросло количество автокредитов благодаря субсидированию программ производителей.

Семейный банк

Развитие сервиса семейного банка сегодня стало одним из преимуществ ВТБ. Каждый клиент бесплатно может создать группу «Семья», пригласить туда до пяти человек. Это достаточно новая программа ВТБ.

- Преимущества этой программы в 5% гарантированного кэшбэка на супермаркеты для любого клиента группы, до 10 категории кэшбэка, и причем каждый близкий в группе может самостоятельно определить то направление, где ему было бы интересно получать кэшбэк, - пояснил Георгий Юрданов. – Сюда же входят еще около десятка других возможностей, позволяющих сэкономить и защитить свои средства. Реально, семейный банк — это удобный и выгодный сервис.

Рука об руку с областью

В этом году взаимодействие ВТБ с регионом вышло на новый высокий уровень. На ПМЭФ банк и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве.

- Сейчас мы рассматриваем финансирование проектов ГЧП и концессии, - отметил управляющий ВТБ в регионе. – Изучаем возможность участия в ряде крупных региональных и муниципальных проектов.

В 2024 году банк профинансировал жилищное строительство общей площадью 51 477 кв.м. на сумму более 2 млрд. рублей.