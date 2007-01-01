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Общество

Брокер ВТБ Мои Инвестиции будет дарить новичкам паи биржевого фонда «Золото»

Розничный брокер «ВТБ Мои Инвестиции» будет дарить инвесторам-новичкам золото: до 1500 паев фонда «Золото. Биржевой» можно получить при открытии одного из вкладов линейки ВТБ - ВТБ-Вклад или ВТБ-Вклад Ключевой.
11:34 сегодня
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Это первый в России биржевой фонд, который инвестирует в золотые слитки с физическим хранением в России. За последний год его доходность составила 40%. По состоянию на 23 октября, объем золота в фонде превысил 1 тонну, стоимость чистых активов – 9 млрд руб.

Чтобы получить в подарок паи золотого фонда, нужно открыть вклад в ВТБ Онлайн или в отделении банка и подтвердить участие в акции. После этого –открыть в ВТБ Онлайн брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. Золотые паи будут зачислены на него в течение пяти дней. Паи можно сохранять на счете или продать в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» и вывести деньги на свой банковский счет.

Акция проводится по 22 января 2025 года. Принять участие могут клиенты ВТБ, которые в период проведения акции открыли вклад и у которых нет брокерского или индивидуального инвестиционного счета в банке.

Комментарий инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Алексея Михеева:

Мы ожидаем роста цены золота: наш прогноз на конец 2024 г. – 2800 долл. за унцию, средней цены золота на 2025 г. – 2900 долл. за унцию. Цену золота поддерживает начатый крупнейшими центробанками мира цикл понижения ставок, который будет длиться по меньшей мере ближайший год. Цена же золота в рублях будет расти еще быстрее по мере ослабления рубля.

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