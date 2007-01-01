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В Калуге срочно собирают деньги на лечение шестилетней девочки

Для курса реабилитации Маше Жигачевой необходимо 835 800 рублей.
Дмитрий Ивьев
09:59 сегодня
0 1232
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Реквизиты для помощи указаны на странице ее мамы Любови Жигачевой в ВК.

Весной прошлого года девочка перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга.

- После операции Маша перестала ходить, вся правая сторона стала работать хуже, - рассказала ее мама. - Затем была лучевая терапия и восемь циклов химиотерапии в Санкт-Петербурге. В августе 2024 года мы вернулись домой после лечения и начали восстановление. Однако, чтобы начать ходить, Маше нужна хорошая и качественная реабилитация, которой в Калуге нет. Я просто не могу подвести свою дочь, своего супергероя в такой момент. Я верю, что Маша сможет пойти сама, и мы забудем про коляску.

По состоянию на утро 31 октября собрано чуть более 483 тысяч рублей.

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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

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Александр KU

Действительно очень непонятная ситуация. Почему на это вообще закрывают глаза. В Санкт-Петербурге потухшию лампочку на фасаде меняли в час ночи. У нас что на театральной подсветка у крыши домов, да и любая другая. Один раз сделали, ремонта нет, только через десятилетия полная замена. На это смотрят гости нашего города. Да и дети, подростки, студенты смотрят, - так себе примеры управленческой деятельности.

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Василёк

предлагатели выискались )))) что еще предложат ? квадроберы есть в планах ?

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а главное - своевременно 😃 сразу после массового дтп

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