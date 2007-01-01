В Калуге срочно собирают деньги на лечение шестилетней девочки

Для курса реабилитации Маше Жигачевой необходимо 835 800 рублей.

Реквизиты для помощи указаны на странице ее мамы Любови Жигачевой в ВК.

Весной прошлого года девочка перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга.

- После операции Маша перестала ходить, вся правая сторона стала работать хуже, - рассказала ее мама. - Затем была лучевая терапия и восемь циклов химиотерапии в Санкт-Петербурге. В августе 2024 года мы вернулись домой после лечения и начали восстановление. Однако, чтобы начать ходить, Маше нужна хорошая и качественная реабилитация, которой в Калуге нет. Я просто не могу подвести свою дочь, своего супергероя в такой момент. Я верю, что Маша сможет пойти сама, и мы забудем про коляску.

По состоянию на утро 31 октября собрано чуть более 483 тысяч рублей.