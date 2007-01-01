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Новость дня Общество

Партия «Новые люди» предложила три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Калужской области

Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
1 972
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За ввоз нелегальных мигрантов грозит до 15 лет тюрьмы, а сдать экзамен на знание русского можно будет только в госорганизациях. Эти законопроекты накануне одобрила Госдума. Депутаты отметили, что это начало большой работы, которая позволит навести порядок в сфере миграции. Партия «Новые люди» готовит ещё три инициативы, которые сделают улицы российских городов, в том числе Калуги, безопаснее.

Первое предложение — ввести «Мигрант ID». Это цифровая система, в которой будет храниться информация о месте жительства и работы иностранца, биометрия. Отдельно там будут указаны сведения о тех нарушениях, которые он совершил на родине и в России. Тогда умные камеры, подключённые к городским системам, упростят поиск мигранта, если он нарушил закон. Эта же система поможет вычислить нелегалов, обнаружив человека, информации о котором нет в базе.

Вторая инициатива касается патентов на работу для мигрантов. Депутаты предлагают повысить их стоимость в полтора раза. Сейчас мигранты платят за разрешение на работу в России меньше 7% от заработка. Это копейки, которые не покрывают даже расходы на безопасность. По подсчётам экспертов, инициатива Нечаева принесёт регионам дополнительные 75 млрд рублей в бюджет. Их можно будет направить на благоустройство и безопасность.

Третий законопроект касается обязательного экзамена по русскому языку для детей мигрантов. Сейчас они учатся в обычных классах. В итоге педагогу приходится объяснять таким ученикам значение каждого слова вместо того, чтобы спокойно вести урок. От этого страдает успеваемость других детей.

Алексей Нечаев.
Алексей Нечаев.

«В перспективе образование для детей мигрантов должно стать платным. Это поможет поднять зарплаты учителям. В России есть дефицит кадров. Но решать его в ущерб безопасности недопустимо», — говорит лидер партии Алексей Нечаев.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков добавляет, что проблему с дефицитом кадров нужно решать комплексно, а не в ущерб безопасности людей.

«России нужна программа мигрантозамещения. Задача — вдвое снизить количество трудовых мигрантов за пять лет. Нужно делать ставку на модернизацию производства, а не на дешёвую рабочую силу. Нашим компаниям нужны стимулы для автоматизации и роботизации. Это поднимет экономику и снизит зависимость от иностранных рабочих», — подчеркивает Владислав Даванков.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

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Александр KU

Действительно очень непонятная ситуация. Почему на это вообще закрывают глаза. В Санкт-Петербурге потухшию лампочку на фасаде меняли в час ночи. У нас что на театральной подсветка у крыши домов, да и любая другая. Один раз сделали, ремонта нет, только через десятилетия полная замена. На это смотрят гости нашего города. Да и дети, подростки, студенты смотрят, - так себе примеры управленческой деятельности.

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Василёк

предлагатели выискались )))) что еще предложат ? квадроберы есть в планах ?

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это далеко не вчера произошло.

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отлично от чего он себя показал ? пешеходов на них видно только хуже.

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