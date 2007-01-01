Сеть ВТБ в Калужской области увеличится вдвое – до 13 отделений

К 2026 году сеть ВТБ в Калужской области увеличится вдвое и достигнет 13 отделений. В текущем году офисы откроются в Малоярославце и Балабаново, а в предстоящий год их число увеличится ещё на четыре: точки продаж появятся в Калуге, Жукове, Обнинске и Кирове. С учетом офиса, открытого в начале лета, сеть удвоится, а во многих населенных пунктах заработает доставка. Об этом рассказал управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов на пресс-конференции по итогам работы банка за 9 месяцев.

Активная клиентская база ВТБ в Калужской области с января по сентябрь выросла на 12% и приблизилась к 100 000 человек. Это стало возможным благодаря совершенствованию системы обслуживания, а также запуску новых банковских продуктов и услуг. Наиболее яркими проектами ВТБ в этом году стали: обновление программы лояльности, запуск сервиса «Семейный банк» и расширение географии курьерской доставки.

В 2024 году ВТБ объединил сервисами «Семейного банка» несколько тысяч калужских семей. Они получили повышенные ставки по вкладам, скидки на мобильную связь, а также дополнительные бонусы – подписки, страховки и т.п. «Финансовая семья» может включать родителей, супруга/супругу, детей старше 14 лет, братьев, сестер и друзей. Благодаря новой программе лояльности клиенты банка могут выбирать категории с повышенным кешбэком до 25%, а также увеличенное вознаграждение до 50% за покупки у партнеров программы.

Одним из перспективных направлений развития для ВТБ является выездной сервис. «Мы значительно расширяем географию доставки в регионе, чтобы жители могли не только заказать карты, оформить кредиты, но и получить полноценную финансовую консультацию там, где им удобно. Сейчас в зоне доставки располагаются три населенных пункта, но уже к концу 2025 года их число увеличится в 10 раз и достигнет 32», – сообщил Георгий Юрданов.