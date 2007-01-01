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В Калуге ввели новые ограничения для наливаек

Торговать алкоголем в розницу в заведениях общественного питания теперь запрещено ближе, чем 50 метров от жилых домов.
Дмитрий Ивьев
15:56 сегодня
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Соответствующие поправки в правила благоустройства 30 октября внесла городская Дума.

Измерять будут по прямой линии от ближайшей точки цоколя дома до ближайшей точки цоколя наливайки.

Власти рассчитывают, что таким образом можно будет решить проблему злачных заведений, посетители которых покупают спиртное и распивают во дворах жилых домов.

Ранее жалобы на такие точки поступали из разных частей города.

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