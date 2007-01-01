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Приглашаем бизнес на экспортный форум

7 ноября в Калуге, в «Амбассадор Холле» состоится ежегодное мероприятие для малого и среднего бизнеса региона - форум «Вектор на экспорт. Трансформация господдержки».
08:00 сегодня
0 306
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В программе форума:

  • выставочная экспозиция производителей региона «Экспортер года-2023
  • пленарное заседание «Новая география ВЭД»
  • встречи с торговыми представителями дружественных стран
  • дискуссионная площадка «Ядерные технологии для России и ближнего зарубежья»
  • мастер-класс «Как привлекать и не терять клиентов в новых реалиях» от известного маркетолога Романа Тарасенко
  • нетворкинг сессии

Стать частью значимого бизнес-события можно, зарегистрировавшись по ссылке: https://векторнаэкспорт40.рф/. Участие бесплатное.

Эксперты Минпромторга РФ расскажут о новых экспортных направлениях и экспортных возможностях регионов России, а также мерах господдержки. Специалисты таможенной службы обсудят актуальные вопросы таможенного законодательства, представители РЭЦ -  финансовые и нефинансовые меры поддержки экспорта. Банковский сектор затронет тему международных расчетов в дружественных валютах.

Всех заинтересованных предпринимателей приглашаем на бизнес-форум по адресу:

г. Калуга, Автомобильная, д.6, кор.4, «Амбассадор Холл».

Регистрация участников начнется в 9 часов 15 минут, в это же время откроется экспозиция «Экспортер года-2023». Пленарная сессия «Новая география ВЭД» стартует в 10. 00 в конгресс-холле.

Организаторы мероприятия: Центр «Мой бизнес», Центр поддержки экспорта Калужской области, ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», Министерство экономического развития и промышленности Калужской области.

По вопросам участия можно обратиться по номеру телефона: +7 910 860-01-60.

Реклама. АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области». Erid: 2VfnxvvtcZn
ВНИМАНИЕ!

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best85

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Я до сих пор не понимаю смысловую нагрузку этого *"аэропорта"*.

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Такая же судьба ожидает и вывеску «Одежда». "Главарх" у нас выполняет функции обычного рекламного агентства: буклеты, наклейки, фонарики. Ему главное продать, а следить за состоянием "шедевров" не обязательно.

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