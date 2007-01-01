+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Выгодное пополнение транспортных карт с СБП
Новость дня Общество

Выгодное пополнение транспортных карт с СБП

09:00 сегодня
0 558
Фото: пресс-служба АО «НСПК».
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Уже 2 месяца с 1 сентября 2024 года проезд в общественном транспорте Калуги и области выгоднее для пассажиров.

При пополнении баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП) пассажиры могут получать кешбэк до 1000 рублей.

Для того, чтобы получить кешбэк за пополнение транспортной карты, необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

Пополнить транспортные карты можно на сайте t-karta40.ru или в мобильном приложении «ТОК». Сервис доступен в RuStore, Google Play, App Store.

«Порядка 45% пассажиров Калужской области при оплате проезда пользуются транспортными картами. Расплатиться с их помощью можно как в городском, так и межмуниципальном общественном транспорте. При этом выгодный кешбэк от Системы быстрых платежей доступен держателям всех транспортных карт региона, как и удобство онлайн-пополнения. Уверена, что жители Калужской области быстро оценят все преимущества предложения», - прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

Предложение стартовало 1 сентября и продлится до 31 декабря 2024 года. 

Реклама. АО «Национальная система платежных карт». Информация на момент публикации. Erid: 2VfnxwuKWyn
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
1 ноября в Калуге открылась культурно-просветительная школа
09:55 сегодня
5 4629
Александр KU

Аквапарк или Цирк

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
21:24 31.10
9 3966
ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
21:10 31.10
9 3966
Karson

ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

...
Общество
В Калуге цена на молоко вырастет до 65 рублей за литр
20:54 31.10
3 1600
Karson

вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

...
Статьи, аналитика, репортажи
За нелегалов будут сажать на 15 лет: калужский министр прокомментировал новые законы
20:50 31.10
2 2230
Karson

крематорий нужен. не шутка.

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
20:43 31.10
9 3966
Белый Орёл

Да не - скорее всего кого-то полностью церковью

...
Авто и транспорт
В Калуге из-за аварийной церкви закрыли для пешеходов часть улицы Смоленской
20:36 31.10
4 1952
Белый Орёл

А давайте сразу до 100 рублей - за экологию - да проще купить молоко в магазине за 56 и кипятить не надо

...
Общество
В Калуге цена на молоко вырастет до 65 рублей за литр
20:34 31.10
3 1600
Василёк

предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
20:05 31.10
9 3966
Василёк

это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли открытие улицы Чижевского
20:01 31.10
2 2164
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Imd1ODBFZ2M5Y3ZCQmRUQlg5eFQ5cVE9PSIsInZhbHVlIjoiYlZEVTZ4NzJXeDNtWmNaazA4Y3p4R09HUGYrZ29jOGt2Mk1oVFFWQTZBbEpEZzJmUzB3K3hnRnljT0JIWU01eUUvU21Ua1ErQnIyMVNHVlZCc3prUDN3UDdROVJEeTVseDc1U1NKSTREREtsTWc5eDZuRUtZSDVlVmtGaVQ4bWZBMno5M2FnQ1JyczdHUEZFRHd0Y2w3T0VFUFBjSjJRRWVSdnppNWVadTMwZTQzOVp1anI1cHgrcWVuN01ZTzZjMHR2Y2hsdDQ2RHIxcGpFQTVybTdpZ2tKMHRZL1dPaGQxYlpKV21wbHJGRFhkd2NwZ3dTcG8yYUxobE16dVZLc244d2lsR2wxQUVhb1VHQjE5bU45aDhjTW41dVFwRXpMRzVDL1dRNU9lemFwVi9wUGFXOWtvWklzZEhVS2l6TjZFNkwzM0hwcXZ6MnY4QkQyNkRFZmhKMkNXR0JnaVJGQk03YW5HVzZzR0VXREoxS3pXWVl4SkNRZHQ2SG5FaTZtYzc4cVc3MU92NThxdlJYVldEMFZ1SlF4SUsvK2hFS1Q2YjZpMGRCR3NZckRNRWtHQXNpUFN5YXVuZTVSZkFzQWhVT0wzWEFmc29Ob1VrL2c4aEd5dWxwcGFaYnNJSGord3l1Ymc3QXl1Tkl1OEc5cFFrSVFpWnlCTDlZUFVqMS93MXJqM0NSZjk1UEpuZFZNY21Fcjl0eVdjTXJSR2JSWThuNGxzWFk4N1JsVjlJcnQreFBVblEzSm94UWxBQTNaYlphR3V1QlhjTnJydWJ6YW5PQzhVTHd0VWpjaWJlTEI3MjFZWG1SaVdsR2xLR0tKY1o0VmQ3VFM0ODBNVXNyWSIsIm1hYyI6IjFhNTBhZGIxMGQ4ODhmNzNiZTlhMDA3Yjc0ZDAzNzI2MGRmODY2Nzg4ZGU1ZjE2N2I1OGUwYTJlOTQyYTMwOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlF6WUdDVHh1eW95b0dEa3JvSGtSMkE9PSIsInZhbHVlIjoiM1JkOEprMmprSktWeU53YnVYWkFFRDNPN0hNeDh4bmg0bkVNQUJ6UlErVFhRQ0RBSW5SaFQvYU5ZZGNpRHRCbjJpOFpLUGJsdklwd2tnRWZxVVBqYWxkNVkrN01QcU0yMFR2UEVwSGsrZE9JUjl2UkJURnY5V0xxZit0b296bUEwSXZHTUN4aGl5ak9hK3ZnR3VVNi9mZE1IdkhXdTEyRElTSk5odnNvUUpPREJKNkU1SkY3WlF2c2wyUlFCZXlIbG5WNjZHSWZKVW8rd2svY0VqZ2k1ZWhNdDIyUllteGQ1cFg0RmE4WXlEUFRTOW15TldmUEE2RHlzNHBxcmFVVjdFQmtwUmpsRUlERzhiTVJWbzM2NmpVNk85ZHNIUlMvTVFYRE1NSENaWlBvTlN0REYvUmlsOU9aVkxSSnA5cDVEVnlOMStPWG9FTFNCbFdEcWZOT1J5a2dBeVp2K09mUm4wNlpPbjZRU05ZWnJ1Ujh1VTNuQXV3QWhNMlNXUFJrZklUZUt0YTFhQzJJK2R4eXJUUTZtNHk0Y2hPckNFbjFyelkzM0hqL01rK0NXcHBIeGJma3lNekl6ZEFaMkh3MyIsIm1hYyI6IjFiM2EwOTg1ODRmYzQ1YmUwODZjMjgyZTQxMTg4NmE4NzUzMWM2NjY2ZDAxNWFjNGQxNDg2OGYwNjI3M2IxZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+