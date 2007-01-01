Выгодное пополнение транспортных карт с СБП

Уже 2 месяца с 1 сентября 2024 года проезд в общественном транспорте Калуги и области выгоднее для пассажиров.

При пополнении баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП) пассажиры могут получать кешбэк до 1000 рублей.

Для того, чтобы получить кешбэк за пополнение транспортной карты, необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

Пополнить транспортные карты можно на сайте t-karta40.ru или в мобильном приложении «ТОК». Сервис доступен в RuStore, Google Play, App Store.

«Порядка 45% пассажиров Калужской области при оплате проезда пользуются транспортными картами. Расплатиться с их помощью можно как в городском, так и межмуниципальном общественном транспорте. При этом выгодный кешбэк от Системы быстрых платежей доступен держателям всех транспортных карт региона, как и удобство онлайн-пополнения. Уверена, что жители Калужской области быстро оценят все преимущества предложения», - прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

Предложение стартовало 1 сентября и продлится до 31 декабря 2024 года.