В Людиново установили сразу три проекционных пешеходных перехода
Первый такой переход появился в прошлом году, и он отлично показал себя в темное время суток. Но в этом сезоне в планах продолжить установку не было.
Об этом 29 октября сообщил глава районной администрации Стефан Перевалов.
- Однако, благодаря министерству, в этом году нам удалось установить сразу 3 проекционных перехода:
Ул. 3-го Интернационала (район 2 школы)
Ул. Энгельса (район 1 школы)
Ул. Маяковского (район бассейна), - написал Перевалов на своей странице в соцсети.
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