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Общество

В Людиново установили сразу три проекционных пешеходных перехода

Первый такой переход появился в прошлом году, и он отлично показал себя в темное время суток. Но в этом сезоне в планах продолжить установку не было.
Анастасия Каторгина
14:26 сегодня
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Фото: Стефан Перевалов
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Об этом 29 октября сообщил глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Однако, благодаря министерству, в этом году нам удалось установить сразу 3 проекционных перехода:

Ул. 3-го Интернационала (район 2 школы)

Ул. Энгельса (район 1 школы)

Ул. Маяковского (район бассейна), - написал Перевалов на своей странице в соцсети.

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