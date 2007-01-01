456 Фото: Стефан Перевалов

В Людиново установили сразу три проекционных пешеходных перехода

Анастасия Каторгина

Первый такой переход появился в прошлом году, и он отлично показал себя в темное время суток. Но в этом сезоне в планах продолжить установку не было.

Анастасия Каторгина 456 Фото: Стефан Перевалов Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники