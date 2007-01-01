За пределы Калужской области и России выдворили 598 мигрантов

В основном иностранцев высылают из страны в принудительном порядке из-за нарушения сроков пребывания, правил въезда или нарушение правил трудовой деятельности.

Об этом 30 октября рассказали в УФССП.

За девять месяцев выдворили 598 иностранных граждан. Это на 200 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нелегалы отправились в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Молдову, Азербайджан, Армению, Казахстан, Туркменистан, Афганистан, Гвинею, Эфиопию, Нигерию и Египет.