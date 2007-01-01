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LEMARC: защита двигателя в наших руках

12:17 сегодня
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День работников автомобильной промышленности традиционно отмечается в последнее воскресенье октября. Накануне праздника на мобильном посту ДПС в Анненках прошла необычная акция, которую организовали представители медиахолдинга «Комсомольская правда-Калуга», сотрудники Госавтоинспекции, а также представители компании LEMARC.

На праздничной акции представители производителя автомасел порадовали автомобилистов своей продукцией. После проверки документов водитель получал в подарок канистру высококачественного моторного масла, подходящего именно для его марки машины.

До недавнего времени компания принадлежала французскому концерну. После его ухода с российского рынка производство не остановилось, а перешло в другие надёжные руки.

Год назад LEMARC возобновил выпуск продукции на прежних компонентах, но теперь это был уже российский бренд. При этом качество продукта осталось на высочайшем уровне, отвечая требованиям всех международных спецификаций и стандартов.

Сменив форму управления, компания сохранила традиции тщательного контроля качества.

На вооружении производителя — высокотехнологичное оборудование, передовые научные разработки, а главное, опыт и безупречный профессионализм всей команды. Без всяких сомнений, выпуск продукции доверен специалистам мирового уровня.

— Сегодня мы производим на своём заводе в Ворсино высококачественные моторные, трансмиссионные масла и другие смазочные материалы под брендом LEMARC, чтобы обеспечить своим клиентам уверенность в безопасности их автомобилей и техники, — ​прокомментировал представитель компании LEMARC. — 25 октября совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы поздравили водителей с наступающим днём автомобилиста. Пожелали безопасных поездок и напомнили, как важно заботиться о своём железном друге, в том числе не забывать вовремя менять масло! Берегите себя и свой автомобиль! И пусть у вас всё будет как по маслу!

КОММЕНТАРИИ ВОДИТЕЛЕЙ

Кристина

— Спасибо за подарок! Хочу сказать, что за те 19 лет, которые я за рулём, дороги стали заметно лучше, да и водители стараются беречь не только себя, но и других. Всем, кто в пути, желаю ни гвоздя, ни жезла!

Сергей

— Обстановка на дорогах стала лучше, дороги стали безопаснее. И люди становятся вежливее. Однако нужно быть внимательным, ведь на дорогах становится тесно. И если мы не будем друг друга уважать, ничего хорошего не выйдет. Всех с праздником!

 

https://lemarc.ru/

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