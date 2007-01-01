Дорожные полицейские и представители бизнеса провели совместную социальную акцию для калужских водителей

День работников автомобильной промышленности традиционно отмечается в последнее воскресенье октября.

Накануне праздника на мобильном посту ДПС в Анненках прошла необычная образовательная акция, которую организовали сотрудники Госавтоинспекции, а также представители компаний LEMARC и «АБ ИнБев Эфес»

«АБ ИнБев Эфес»: культура плюс ответственность

Со стороны это выглядело как обычная проверка документов. Полицейские останавливали автомобили и делали свою привычную работу, однако после этого общение с водителем продолжали партнёры акции.

Представители пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес» вручили автолюбителям информационные буклеты, посвящённые недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и тематические сувениры с символикой социального проекта «Искусство ответственного вождения». Компания планомерно реализует в регионе проекты, направленные на формирование культуры ответственного потребления алкоголя, в том числе для автолюбителей.

Акция, приуроченная к профессиональному празднику, была призвана усилить профилактическую работу по снижению количества ДТП. Акцент был сделан на актуальных проблемах осенне-­­зимнего периода и культуре ответственного вождения. Сотрудники Госавтоинспекции подробно разъяснили водителям правила безопасного управления автомобилем в условиях гололёда и снегопада, обращая особое внимание на необходимость использования зимней резины, напомнили о строгом соблюдении скоростного режима, особенно в жилых зонах и близлежащих к школам и детским садам районах.

— Акции, направленные на предотвращение нетрезвого вождения, прочно вошли в календарь проектов нашей компании, — ​отметила исполнительный директор Калужского завода «АБ ИнБев Эфес» Наталья Пахова. — ​В этом году совместно с региональной Госавтоинспекцией и федеральным проектом «Автотрезвость» мы провели обучающий семинар по теме «Ответственное вождение» для курсантов и преподавателей одной из крупнейших автошкол Калуги, в День ответственного потребления пива разместили тематические баннеры на автозаправках и улицах города. Сегодня поддерживаем ещё одно профилактическое мероприятие. Успех таких акций заключается в комплексном подходе и тесном взаимодействии всех участников дорожного движения. Надеемся, что в результате ответственных водителей на дорогах Калуги станет больше.

КОММЕНТАРИИ ВОДИТЕЛЕЙ

Юлия

Даже не знала, что есть такой праздник, спасибо, что поздравили. Дорога есть дорога, ситуации бывают разные. Я всегда стараюсь быть вежливой, соблюдать правила, уступать и другим водителям, и пешеходам. Этого желаю и всем участникам движения.

Александр