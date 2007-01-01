Губернатор обратился к калужанам в День памяти жертв политических репрессий

Мемориал на Золотой аллее в Калуге.

Их вспоминают в России каждый год 30 октября.

Мемориал на Золотой аллее в Калуге.

- Этот день является горьким уроком о том, к чему приводит тоталитаризм, - говорится в обращении губернатора Калужской области Владислава Шапши. - Миллионы людей испытали на себе ужас и трагизм социальных потрясений, незаслуженных обвинений, моральных и физических страданий.

По его словам, важно помнить, что оправдания террору нет.

Шапша призвал калужан сделать все, чтобы эти страшные моменты истории не повторились.