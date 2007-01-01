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Общество

Губернатор обратился к калужанам в День памяти жертв политических репрессий

Их вспоминают в России каждый год 30 октября.
Дмитрий Ивьев
10:45 сегодня
0 452
Мемориал на Золотой аллее в Калуге.
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- Этот день является горьким уроком о том, к чему приводит тоталитаризм, - говорится в обращении губернатора Калужской области Владислава Шапши. - Миллионы людей испытали на себе ужас и трагизм социальных потрясений, незаслуженных обвинений, моральных и физических страданий.

По его словам, важно помнить, что оправдания террору нет.

Шапша призвал калужан сделать все, чтобы эти страшные моменты истории не повторились.

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Лента комментариев
RudeBoy

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