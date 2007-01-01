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Новость дня Общество

В Калужской области опробована новая методика борьбы с дронами с помощью ударного вертолета «Аллигатор»

Михаил Тырин
16:52 сегодня
0 1188
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Как сообщил во вторник, 29 октября, телеграм-канал «Русское оружие» российский ударный вертолет КА-52М успешно поразил украинский БПЛА-камикадзе PD-2 в небе Калужской области.

Для перехвата использовалась управляемая ракета малой дальности «Игла-В», способная атаковать низколетящие цели со скоростью около 1500 м/с.

При этом дальность обнаружения беспилотника бортовой аппаратурой вертолета сейчас может составлять от двух до трех с половиной километров в зависимости от модели двигателя БПЛА.

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Лента комментариев
КаПеПа

"Уже писала обращение в ГИБДД"

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amorph

Просто надо сделать платную парковку и проблема исчезнет🤓

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В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
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3 1696
нико

Еще более смешно читать твои бестолковые комментарии.

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12 2528
mrTJohn

Как там на бали погодка? Наверное не то что в Калуге.

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antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
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11:37 сегодня
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alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

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alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

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alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

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29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4211
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
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09:57 сегодня
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