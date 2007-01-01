В Калужской области опробована новая методика борьбы с дронами с помощью ударного вертолета «Аллигатор»

Как сообщил во вторник, 29 октября, телеграм-канал «Русское оружие» российский ударный вертолет КА-52М успешно поразил украинский БПЛА-камикадзе PD-2 в небе Калужской области.

Для перехвата использовалась управляемая ракета малой дальности «Игла-В», способная атаковать низколетящие цели со скоростью около 1500 м/с.

При этом дальность обнаружения беспилотника бортовой аппаратурой вертолета сейчас может составлять от двух до трех с половиной километров в зависимости от модели двигателя БПЛА.