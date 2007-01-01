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Калужане подали 14 заявок на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»

Дмитрий Ивьев

Во вторник, 29 октября, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Дмитрий Ивьев 368 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники