Калужане подали 14 заявок на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»
Во вторник, 29 октября, об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Всего по стране отобрана 6191 инициатива. Чаще всего они посвящены патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию.
Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, конкурс призван мотивировать родителей участвовать во внеурочной работе школ.
Далее проекты будут оценивать конкурсная комиссия и экспертный совет.
Победителей должны объявить до 20 ноября.
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