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Главная Новости Общество Калужане подали 14 заявок на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»
Общество

Калужане подали 14 заявок на конкурс родительских инициатив Общества «Знание»

Во вторник, 29 октября, об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
0 368
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Всего по стране отобрана 6191 инициатива. Чаще всего они посвящены патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию.

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, конкурс призван мотивировать родителей участвовать во внеурочной работе школ.

Далее проекты будут оценивать конкурсная комиссия и экспертный совет. 

Победителей должны объявить до 20 ноября.

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Лента комментариев
КаПеПа

"Уже писала обращение в ГИБДД"

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
13:42 сегодня
3 1696
amorph

Просто надо сделать платную парковку и проблема исчезнет🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
12:57 сегодня
3 1696
нико

Еще более смешно читать твои бестолковые комментарии.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
12:42 сегодня
12 2528
mrTJohn

Как там на бали погодка? Наверное не то что в Калуге.

...
Экономика и бизнес
День Калужской области провели в Индонезии
12:22 сегодня
1 800
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
3 1696
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:45 сегодня
12 2528
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
12 2528
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:38 сегодня
12 2528
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

...
Общество
29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4211
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
Общество
Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
09:57 сегодня
1 3498
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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