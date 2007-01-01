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Семейный парк-отель «Яхонты Таруса» приглашает гостей в Новогоднее волшебство

Новый год в загородном отеле станет перезагрузкой для всей семьи
13:53 сегодня
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Семейный загородный отель «Яхонты Таруса» - это заповедник для отдыха в экологически чистой лесной зоне. Невероятная красота Тарусского заповедника, удобное расположение на границе Московской и Калужской областей - ощутите здесь гармонию жизни в окружении природы, не уезжая от дома на тысячи километров.

«Яхонты Таруса» принимает гостей с 2013 года. Отель рассчитан на заселение более 200 номеров в любой сезон.

Чистый воздух смешанных лесов здесь сочетается с современной инфраструктурой, вот почему парк-отель так хорошо подходит для отдыха всей семьей. Детям и взрослым будут полезны прогулки на свежем воздухе, а живописные пейзажи порадуют в любое время года.

Все включено

Вам нравится спокойный отдых или же активный и разнообразный - пожелания каждого здесь исполнятся. Панорамный аквацентр с двумя большими бассейнами, более 50 видов SPA-процедур, фитнес центр - если вам важно не пропускать тренировки, прокат спортинвентаря и многое другое.

Питание по системе шведский стол обязательно включает сезонные продукты и рассчитано на все категории людей: здесь всегда есть блюда по детскому меню и блюда для аллергиков. Гурманы могут получить особое удовольствие от посещения ресторана грузинской кухни.

Детская анимация и клуб не дадут скучать ребятам любого возраста и подарят родителям время на себя.

Новогоднее чудо в семейном отеле

С приближением нового года в отеле царит особая праздничная атмосфера! Наступает пора тепла и семейного уюта, веры в волшебство и исполнение самых заветных желаний!

Парк-отель создаст для своих гостей все условия для встречи главного праздника без забот, чтобы вы могли проводить уходящий год в комфорте и окружении своих любимых.

Уже подготовлена главная программа новогодних праздников. В Новый год гости отеля окажутся в волшебном мире фэнтези и почувствуют себя настоящим волшебником, а может, героем сказки. Главное, обязательно верить в чудеса! Магические книги, чудесные мечи, колдовские зелья и пыльца лесных фей – всё это ждет вас в загородном отеле «Яхонты Таруса».

Зажигательное шоу от ведущего и приглашенных артистов, невероятный праздничный декор, особая кухня и зимняя территория вокруг - здесь будет все, чтобы поверить в новогоднюю сказку!

Раннее бронирование

- Отель «Яхонты Таруса» - это часть большой семьи наших отелей, куда входят три загородных, один городской и сейчас строится эко-отель «Яхонты Красниково», - говорит директор по маркетингу и развитию сети отелей Яхонты Ольга СТАЦЕВИЧ. - Наши гости считают Тарусский отель одним их самых уютных, многие сравнивают его территорию с маленькой Швейцарией. Парк-отель, действительно, представляет собой изобилие красоты природы, кроме того он предлагает много вариантов досуга как на свежем воздухе, так и в самом отеле.

Ранеее бронирование новогодних праздников у нас открыто еще летом, многие наши гости предпочитают планировать новогодний отдых летом. Отмечу, что пока еще можно получить скидку в 10% по раннему бронированию! Гости могут провести в отеле от двух ночей. Традиционно в Яхонтах на Новый год выступают звезды, в этом году наши гости проведут прекрасный вечер в компании известного певца Виктора Салтыкова. Мы предпочитаем приглашать звезд, песни которых близки и понятны многим поколениям.

Отмечу, на период новогодних праздников можно будет посетить территорию отеля по карте гостя. Жители Калужской области могут приехать на день без ночевки и погулять по территории парка, поучаствовать в анимационной программе, вкусно поесть и погрузиться в зимние забавы.

Отдых одним днем в отеле из года в год выбирают все больше калужан. Чаще семьи приезжают в классическом составе, но есть и пары без детей, а бывает, что семья берет с собой всех бабушек-дедушек. Мы рады, что семьи стремятся провести время вместе именно у нас.

Окунитесь в атмосферу маленькой Швейцарии, где праздники встречают с русским размахом! Новогодние дни в парке-отеле «Яхонты Таруса» - это отдых от ежедневных забот, перезагрузка, релакс для ищущих спокойствие и особые зоны веселья для детей!

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