В Калуге начали сносить дом на улице Глаголева

Это здание №20.

Когда работы будут выполнены, мусор вывезут для утилизации. А земля на этом месте будет продана для дальнейшего развития территории.

Об этом 29 октября сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- В нашем городе ещё достаточно таких старых и требующих сноса зданий. Стоящие рядом дома №14 и №12 тоже сейчас на контроле, идёт процесс расселения и судебные процедуры, - сказал чиновник.