За последние 25 лет калужане стали жить на 4,4 года дольше

Средняя продолжительность жизни в Калужской области продолжает улучшаться.

Согласно данным нескольких официальных источников, за последние 25 лет этот важный показатель увеличился на 4,4 года, как свидетельствует информация от регионального загса.

В настоящее время область занимает одно из ведущих мест в Центральном федеральном округе по ожидаемой продолжительности жизни, которая, по прогнозам, должна достичь 78 лет к 2030 году.

Максимальные показатели продолжительности жизни были зафиксированы в 20-е годы. Женщины достигли наивысшей продолжительности жизни в 2022 году — 76,4 года, а мужчины — в 2021 году, когда их средняя продолжительность составила 65,2 года.

В 2021 году также был зафиксирован самый высокий средний показатель — 70,7 лет. Это подтверждает общемировую тенденцию: женщины живут дольше мужчин.

Кроме того, по данным регионального минздрава, ожидаемая продолжительность жизни с 2021 года увеличилась на 3,2 года — с 69,78 до 73,04 лет. С 2014 года средний возраст в области не опускается ниже 68 лет. В 2023 году в Калужской области наблюдается снижение числа умерших на 4,2 процента.