За последние 25 лет калужане стали жить на 4,4 года дольше
Согласно данным нескольких официальных источников, за последние 25 лет этот важный показатель увеличился на 4,4 года, как свидетельствует информация от регионального загса.
В настоящее время область занимает одно из ведущих мест в Центральном федеральном округе по ожидаемой продолжительности жизни, которая, по прогнозам, должна достичь 78 лет к 2030 году.
Максимальные показатели продолжительности жизни были зафиксированы в 20-е годы. Женщины достигли наивысшей продолжительности жизни в 2022 году — 76,4 года, а мужчины — в 2021 году, когда их средняя продолжительность составила 65,2 года.
В 2021 году также был зафиксирован самый высокий средний показатель — 70,7 лет. Это подтверждает общемировую тенденцию: женщины живут дольше мужчин.
Кроме того, по данным регионального минздрава, ожидаемая продолжительность жизни с 2021 года увеличилась на 3,2 года — с 69,78 до 73,04 лет. С 2014 года средний возраст в области не опускается ниже 68 лет. В 2023 году в Калужской области наблюдается снижение числа умерших на 4,2 процента.