В Калужской области 312 239 человек привились от гриппа
Такие данные на 29 октября опубликовало министерство здравоохранения региона.
Такие данные на 29 октября опубликовало министерство здравоохранения региона.
Вакцинироваться можно в поликлиниках.
Также 30 октября в Калуге медики будут дежурить в ТЦ «Европейский» с 12:00 до 15:00 на первом этаже в боксе №113 (направо от входа).
Калужан просят принести с собой паспорт, полис и СНИЛС.
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