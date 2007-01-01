В Калужской области 312 239 человек привились от гриппа

Такие данные на 29 октября опубликовало министерство здравоохранения региона.

Такие данные на 29 октября опубликовало министерство здравоохранения региона.

Вакцинироваться можно в поликлиниках.

Также 30 октября в Калуге медики будут дежурить в ТЦ «Европейский» с 12:00 до 15:00 на первом этаже в боксе №113 (направо от входа).

Калужан просят принести с собой паспорт, полис и СНИЛС.