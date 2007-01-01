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Общество

В Тарусе прошел цикл лекций по эстетическому воспитанию

Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
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Он состоялся в рамках фестиваля «Маленькая сцена — большое будущее», рассказали 28 октября в правительстве Калужской области.

Лекции провела начальник отдела Института изучения семьи, детства и воспитания Анастасия Савина.

Речь шла о важности культуры эстетического воспитания для подрастающего поколения.

Савина отметила, что эстетическое воспитание позволяет соединить мотивацию к познанию и стремление развиваться, что способствует нравственному воспитанию.

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калужская область
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Лента комментариев
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
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11:37 сегодня
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alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

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Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
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alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

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Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
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alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

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29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4037
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

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Shurez

Всё для людей, всё для народа... Где появляются новые пункты парковочных машиномест - то жизнь рядом живущих во дворах превращается в сущий ад...

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1 1920
mrTJohn

Есть выход.

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mrTJohn

Ну конечно, именно я и должен этим заниматься. Может быть, моя задача работать и платить налоги, чтобы с этих налогов, чиновники организовали промышленно развитую страну, а не колониально-сырьевую колонию?

...
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ecilop

Если ещё вычесть мигрантов

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