В Тарусе прошел цикл лекций по эстетическому воспитанию
Он состоялся в рамках фестиваля «Маленькая сцена — большое будущее», рассказали 28 октября в правительстве Калужской области.
Лекции провела начальник отдела Института изучения семьи, детства и воспитания Анастасия Савина.
Речь шла о важности культуры эстетического воспитания для подрастающего поколения.
Савина отметила, что эстетическое воспитание позволяет соединить мотивацию к познанию и стремление развиваться, что способствует нравственному воспитанию.
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