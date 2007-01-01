В Тарусе прошел цикл лекций по эстетическому воспитанию

Он состоялся в рамках фестиваля «Маленькая сцена — большое будущее», рассказали 28 октября в правительстве Калужской области.

Лекции провела начальник отдела Института изучения семьи, детства и воспитания Анастасия Савина.

Речь шла о важности культуры эстетического воспитания для подрастающего поколения.

Савина отметила, что эстетическое воспитание позволяет соединить мотивацию к познанию и стремление развиваться, что способствует нравственному воспитанию.