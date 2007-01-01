Шапша поздравил калужан, победивших в конкурсе «Большая перемена»

На всероссийском уровне были отмечены 16 калужских школьников, рассказал губернатор Калужской области.

Девять из них занимаются в Центре дополнительного образования «Созвездие».

Пятеро школьников получат на образование по миллиону рублей, остальные - 100 или 200 тысяч.

Владислав Шапша подчеркнул, что дополнительное образование получает около 80% калужских школьников.