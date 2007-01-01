Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
Следственный комитет заинтересовался деятельностью клуба в Козельске.
Там устраивали развлекательные мероприятия, которые СК назвал псевдо-религиозными.
- При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм, - заявили следователи.
В соцсетях появились жалобы на заведение. Некоторые местные жители обеспокоены, что в клуб попадают подростки.
Следственный комитет начал проверку.
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