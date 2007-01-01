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Новость дня Общество

Сатанисты устроили шабаш в Калужской области

Следственный комитет заинтересовался деятельностью клуба в Козельске.
Дмитрий Ивьев
08:44 сегодня
1 2876
Фото: СК по Калужской области.
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Там устраивали развлекательные мероприятия, которые СК назвал псевдо-религиозными.

- При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм, - заявили следователи.

В соцсетях появились жалобы на заведение. Некоторые местные жители обеспокоены, что в клуб попадают подростки.

Следственный комитет начал проверку.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
1 1070
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

...
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Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:45 сегодня
11 2242
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
11 2242
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

...
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Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:38 сегодня
11 2242
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

...
Общество
29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4037
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
Общество
Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
09:57 сегодня
1 2860
Shurez

Всё для людей, всё для народа... Где появляются новые пункты парковочных машиномест - то жизнь рядом живущих во дворах превращается в сущий ад...

...
Авто и транспорт
В Калуге появилась новая разметка на улице Плеханова
08:14 сегодня
1 1920
mrTJohn

Есть выход.

...
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Калужские власти опровергли сообщение об опасной воде в кранах
07:36 сегодня
3 3270
mrTJohn

Ну конечно, именно я и должен этим заниматься. Может быть, моя задача работать и платить налоги, чтобы с этих налогов, чиновники организовали промышленно развитую страну, а не колониально-сырьевую колонию?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
07:29 сегодня
11 2242
ecilop

Если ещё вычесть мигрантов

...
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00:16 сегодня
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