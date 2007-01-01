В Калужской области виновницу смертельного ДТП обязали выплатить миллион за причинение смерти по неосторожности

Лобовое столкновение произошло в Сухиничском районе. Молодой человек, управлявший вторым авто, погиб.

Свой вины калужанка не отрицала. Суд приговорил ее к трем годам тюрьмы, но с отсрочкой, в виду того, что у нее есть маленький ребенок.

Помимо этого, она должна была выплатить миллион в пользу отца погибшего парня.

Об этом сообщило УФССП 28 октября.

Добровольно женщина не платила.

Тогда судебные приставы вынесли в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 70 тысяч рублей. Также в отношении должницы и ее имущества приняли ограничительные и запретительные меры.

Часть долга, 180 тысяч рублей, получилось взыскать с ее счетов и с зарплаты. А оставшуюся сумму вместе с исполнительским сбором женщина уже выплатила самостоятельно.