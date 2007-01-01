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Общество

В Калужской области виновницу смертельного ДТП обязали выплатить миллион за причинение смерти по неосторожности

Лобовое столкновение произошло в Сухиничском районе. Молодой человек, управлявший вторым авто, погиб.
Анастасия Каторгина
17:20 сегодня
0 932
Фото: УФССП по Калужской области
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Свой вины калужанка не отрицала. Суд приговорил ее к трем годам тюрьмы, но с отсрочкой, в виду того, что у нее есть маленький ребенок.

Помимо этого, она должна была выплатить миллион в пользу отца погибшего парня.

Об этом сообщило УФССП 28 октября.

Добровольно женщина не платила.

Тогда судебные приставы вынесли в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 70 тысяч рублей. Также в отношении должницы и ее имущества приняли ограничительные и запретительные меры.

Часть долга, 180 тысяч рублей, получилось взыскать с ее счетов и с зарплаты. А оставшуюся сумму вместе с исполнительским сбором женщина уже выплатила самостоятельно.

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Лента комментариев
alexb82

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А в чем вопрос? поставьте такие же фильтры у себя в квартире и будет у вас вода как у разливаек, не забудьте фильтры менять по графику. Лично я не понимаю зачем воду покупать? В кране вода нормальная, да, есть осадок, так вы представьте сколько эта вода от места фильтрации и обеззараживания по трубам, причем давно не новым, течет до вашего крана. Использую кувшинчик для фильтрации от песка и ржавчины, и все.

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