Возглавляемый калужанином регион запретил носить в школах хиджабы и никабы

Речь идет о Владимирской области, губернатором которой является Александр Авдеев.

Приказ 22 октября издало региональное министерство образования и молодежной политики.

В документе говорится, что нельзя носить в общеобразовательных организациях одежду и ее элементы, которые демонстрирует религиозную принадлежность обучающегося в том числе, хиджабы и никабы.

Авдеев на протяжении пяти лет, с 2010 по 2015 был главой администрации Обнинска, а с 2015 по 2016 год был на должности заместителя губернатора Калужской области.