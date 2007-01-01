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Новость дня Общество

Возглавляемый калужанином регион запретил носить в школах хиджабы и никабы

Речь идет о Владимирской области, губернатором которой является Александр Авдеев.
Анастасия Каторгина
16:31 сегодня
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Приказ 22 октября издало региональное министерство образования и молодежной политики.

В документе говорится, что нельзя носить в общеобразовательных организациях одежду и ее элементы, которые демонстрирует религиозную принадлежность обучающегося в том числе, хиджабы и никабы.

Авдеев на протяжении пяти лет, с 2010 по 2015 был главой администрации Обнинска, а с 2015 по 2016 год был на должности заместителя губернатора Калужской области.

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