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Общество

В Калужской области больше 160 человек с инвалидностью нашли работу с помощью кадровых центров

Такие результаты за истекший период года 28 октября назвали в министерстве труда и соцзащиты.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
0 502
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Работу получили 44% от числа обратившихся в кадровые центры, пояснили в министерстве.

Чтобы этот вопрос лучше решался, используются, к примеру, субсидии для работодателей. Они могут обустроить рабочие места, закупить оборудование, но при этом обязуются сохранять рабочее место для инвалида не меньше года.

В Минтруда пояснили, что специалисты кадровых центров «Работа России» каждый год проходят обучение в рамках нацпроекта «Демография».

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Лента комментариев
alexb82

Так в чем проблемы? Вы свой завод постройте.

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kostindima

А в чем вопрос? поставьте такие же фильтры у себя в квартире и будет у вас вода как у разливаек, не забудьте фильтры менять по графику. Лично я не понимаю зачем воду покупать? В кране вода нормальная, да, есть осадок, так вы представьте сколько эта вода от места фильтрации и обеззараживания по трубам, причем давно не новым, течет до вашего крана. Использую кувшинчик для фильтрации от песка и ржавчины, и все.

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