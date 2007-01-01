В Калужской области больше 160 человек с инвалидностью нашли работу с помощью кадровых центров

Такие результаты за истекший период года 28 октября назвали в министерстве труда и соцзащиты.

Работу получили 44% от числа обратившихся в кадровые центры, пояснили в министерстве.

Чтобы этот вопрос лучше решался, используются, к примеру, субсидии для работодателей. Они могут обустроить рабочие места, закупить оборудование, но при этом обязуются сохранять рабочее место для инвалида не меньше года.

В Минтруда пояснили, что специалисты кадровых центров «Работа России» каждый год проходят обучение в рамках нацпроекта «Демография».