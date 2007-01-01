Продолжительность жизни в Калужской области падает третий год подряд

Данные опубликовала в понедельник, 28 октября, начальник регионального загса Варвара Антохина.

Своего пикового показателя за последние 24 года регион достиг в 2021 году, когда средняя продолжительность жизни составила 70,7 года.

С 2022 года началось снижение. По итогам 9 месяцев 2024-го средняя продолжительность жизни составляет в Калужской области 69,3 года.

Среди мужчин с самого высокого показателя 65,2 года в 2021 году продолжительность жизни снизилась до 63,2 в 2024-м.

У женщин максимум был в 2022 – 76,4. В 2024-м – это 75,8.

В то же время в загсе подчеркивают, что в 2000 году все было гораздо хуже: 58,6 – у мужчин, 71,9 – у женщин.