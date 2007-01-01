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Новость дня Общество

Продолжительность жизни в Калужской области падает третий год подряд

Данные опубликовала в понедельник, 28 октября, начальник регионального загса Варвара Антохина.
Дмитрий Ивьев
15:26 сегодня
2 1810
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Своего пикового показателя за последние 24 года регион достиг в 2021 году, когда средняя продолжительность жизни составила 70,7 года.

С 2022 года началось снижение. По итогам 9 месяцев 2024-го средняя продолжительность жизни составляет в Калужской области 69,3 года.

Среди мужчин с самого высокого показателя 65,2 года в 2021 году продолжительность жизни снизилась до 63,2 в 2024-м.

У женщин максимум был в 2022 – 76,4. В 2024-м – это 75,8.

В то же время в загсе подчеркивают, что в 2000 году все было гораздо хуже: 58,6 – у мужчин, 71,9 – у женщин.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
alexb82

Так в чем проблемы? Вы свой завод постройте.

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kostindima

А в чем вопрос? поставьте такие же фильтры у себя в квартире и будет у вас вода как у разливаек, не забудьте фильтры менять по графику. Лично я не понимаю зачем воду покупать? В кране вода нормальная, да, есть осадок, так вы представьте сколько эта вода от места фильтрации и обеззараживания по трубам, причем давно не новым, течет до вашего крана. Использую кувшинчик для фильтрации от песка и ржавчины, и все.

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mrTJohn

Думаю, статистика по стране не слишком отличается. Если ещё вычесть мигрантов, то по ощущениям, провал будет самым грандиозным за последние 80 лет.

...
Общество
Продолжительность жизни в Калужской области падает третий год подряд
15:42 сегодня
2 1802
Белый Орёл

В то же время в загсе подчеркивают, что в 2000 году все было гораздо хуже: 58,6 – у мужчин, 71,9 – у женщин.

...
Общество
Продолжительность жизни в Калужской области падает третий год подряд
15:38 сегодня
2 1802
kalugavip

писатель-фантаст)))

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