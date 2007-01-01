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Главная Новости Общество В Калужской области за неделю дорожные камеры зафиксировали 30 312 нарушений правил дорожного движения
Новость дня Общество

В Калужской области за неделю дорожные камеры зафиксировали 30 312 нарушений правил дорожного движения

Данные за период с 18 по 24 октября в понедельник, 28 октября, опубликовал региональный ЦБДД.
Анастасия Каторгина
12:12 сегодня
0 410
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Чаще всего водители превышали скорость – 22 594 раза,

Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 6182 раза,

Не пристегивались ремнями безопасности – 1061 раз,

Выезжали на встречную полосу – 234 раза,

Не пропускали пешеходов – 230 раз,

Ехали по обочине – 11.

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