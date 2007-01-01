В Калужской области за неделю дорожные камеры зафиксировали 30 312 нарушений правил дорожного движения
Данные за период с 18 по 24 октября в понедельник, 28 октября, опубликовал региональный ЦБДД.
Чаще всего водители превышали скорость – 22 594 раза,
Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 6182 раза,
Не пристегивались ремнями безопасности – 1061 раз,
Выезжали на встречную полосу – 234 раза,
Не пропускали пешеходов – 230 раз,
Ехали по обочине – 11.
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