Калужская область вошла в ТОП-10 направлений для путешествий выходного дня

Данные исследования в понедельник, 28 октября, на заседании правительства сообщил министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

В наш регион едут ради космической тематики, а также для культурного и экологического отдыха.

Среди популярных мест названы Музей космонавтики, нацпарк «Угра», арт-парк «Никола-Ленивец», Оптина пустынь, Таруса, Полотняный Завод, «Этномир», Парк птиц.

Новое направление, которое уже начало привлекать туристов, открыто недавно. Это «Большая Калужская тропа». По маршруту уже прошло более 1000 человек.

За девять месяцев нынешнего года Калужскую область посетило около 2,8 миллионов человек. До конца декабря ожидается еще около 700 тысяч.