+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш созданы для российских полей
Новость дня Общество

Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш созданы для российских полей

Аграрии рассказали о преимуществах отечественных комбайнов
12:26 сегодня
0 360
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

"Подошел во всех отношениях"

- У нас на ферме трудится кормоуборочный комбайн F 1500 от Ростсельмаш, для нашего небольшого хозяйства он подошел как нельзя лучше, - говорит механизатор агрофирмы "Лебедевская" Николай КАРИХ. -  Он воплотил в себе передовые технологии кормозаготовки и лаконичную простоту конструкции. И такую современную технику мы смогли приобрести с господдержкой по лояльной программе.

Комбайн нам подошел во всех отношениях. Мощность двигателя 510 л.с., производительность около 130 тонн в час, в сезон F 1500 заготавливает до 20 000 т кормов. На нем одном мы можем прокормить почти тысячу голов крупного рогатого скота.

Благодаря самому короткому тракту в классе энергоэффективность комбайна остается повышенной. Измельчающий аппарат обеспечивает высокую равномерность длины резки, что повышает поедаемость корма. С ним мы заготавливаем как кукурузный силос, так и травяной.

На F 1500 установлен измельчающий аппарат с 32 ножами, они идут «шевроном» в четыре ряда. Удобно из кабины вводить в работу доизмельчитель одним нажатием кнопки. Аналогично из кабины идет управление заточным устройством полуавтоматического типа. Мы лишь задаем количество проходов, которые сделает точильный камень, и дальше уже система все делает автоматически.

Еще один плюс, силосопровод управляется из кабины по высоте и углу поворота. Его длины достаточно для работы с шестиметровой кукурузной жаткой, если нужна выгрузка в трактор, можно дозаказать удлинитель, что мы и сделали.

Кормоуборочный комбайн от Ростсельмаш удобен в управлении и эффективен на любом этапе работ.

Производительный и высокоавтоматизированный

- Мы занимаемся производством молока, потребность в кормах у нас очень высокая, поскольку у нас много комплексов с крупным рогатым скотом, требуется заготавливать сенаж, силос и корнаж, - говорит инженер ООО "ЭкоНиваАгро" Владимир КАЛГИН - С этими задачами уверенно справляется Ростсельмаш F 2650 и всегда выдает результат в соответствии с нормами заготовки культур.

- Мы занимаемся производством молока, потребность в кормах у нас очень высокая, поскольку у нас много комплексов с крупным рогатым скотом, требуется заготавливать сенаж, силос и корнаж, - говорит инженер ООО "ЭкоНиваАгро" Владимир КАЛГИН - С этими задачами уверенно справляется Ростсельмаш F 2650 и всегда выдает результат в соответствии с нормами заготовки культур.

Начнем с того, что он действительно универсален. Настраивается под любые условия работы, для всех технологий заготовки кормов. Отмечу, комбайн показывает стабильную работу в сложных условиях.

F 2650 от Ростсельмаш предназначен для скашивания грубостебельных культур: кукурузы и подсолнечника, а также для скашивания и подбора различных трав на полях со средней и высокой урожайностью.

Комбайн состоит из самоходного шасси, на которое устанавливаются питающий аппарат и измельчитель, кукурузные жатки с шириной захвата от 4,5 до 7,5 метров, а также травяная 6-метровая жатка и подборщики с шириной захвата 3 - 4 метра.

Большой топливный бак на 1500 литров, ёмкость бака для внесения разбавленных химических консервантов объемом 390 литров, для концентрированных биопрепаратов - 30 литров.

Рабочая скорость комбайна до 25 км/ч, но нам достаточно меньшей. Техника Ростсельмаш, на наш взгляд, ничуть не уступает импортной, а по многим аспектам становится наиболее подходящей для российских условий.

Пожалуй, это самый мощный кормоуборочный комбайн в линейке Ростсельмаш. Полностью подходит таким крупным предприятиям, как наше. Благодаря нему у нас заготовлены качественные корма в больших объемах. При этом F 2650 экономичный, простой, высокопроизводительный и наполненный цифровыми опциями.

Реклама. ООО ТЦ «АГРИТ». Erid: 2VfnxvYTiSt
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
Лента комментариев
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
1 1070
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:45 сегодня
11 2242
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
11 2242
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:38 сегодня
11 2242
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

...
Общество
29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4037
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
Общество
Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
09:57 сегодня
1 2860
Shurez

Всё для людей, всё для народа... Где появляются новые пункты парковочных машиномест - то жизнь рядом живущих во дворах превращается в сущий ад...

...
Авто и транспорт
В Калуге появилась новая разметка на улице Плеханова
08:14 сегодня
1 1920
mrTJohn

Есть выход.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские власти опровергли сообщение об опасной воде в кранах
07:36 сегодня
3 3270
mrTJohn

Ну конечно, именно я и должен этим заниматься. Может быть, моя задача работать и платить налоги, чтобы с этих налогов, чиновники организовали промышленно развитую страну, а не колониально-сырьевую колонию?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
07:29 сегодня
11 2242
ecilop

Если ещё вычесть мигрантов

...
Общество
Продолжительность жизни в Калужской области падает третий год подряд
00:16 сегодня
6 2736
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InhyVGhJY2laT2JwT1J0UW9mTHYvenc9PSIsInZhbHVlIjoiQUoydXhJcEs0bmt3QXEvYk1hNUFabE5PTHhuMlV4RUhzamFEazUzNklDYmcybDhXWG5EeUs5b01kOGhzYTE0cThCRGxoUURJb0NpOXpocE56UVV0QUt1T1QvK2VoSmM3Vy8vQ0MyTlVEOEgxOE5paWVLclgySnFRbmdFQUZLYlVwKytidW5YSTdVTFJzai9nbDVMUnI1cUo2ejJtVVBkM2dlZitEbVVMbGdvN2JlQzVmdlIvUE5JZGtzcUNKdy9xRU53cDNvaW9TL2ZudjUvYTljQnhkV0ZhSEc5c0dHWThYTHJGeFd6d1oyM1hiKzBQbDN4VUtZS05KMGtZcWdqYmMxU1M0ZWhEM01BRUlaelR4MG1YZzdVano1WUo2L2VNNHNnVlc5YW5iQXBoZ29JTkxnN2t0UFJoNU5MUWwrT0xzaFEzZzByOEdPaXVtWjBFUXRjVjluSXdWSElDMElxK1hiTS9KRXo1QlkvWlZ4alNwRGhYUEtFanhSWVYyWUVxQisyelhmcGNpcUJKS2VUa1NVb0Z3VlFGQWxwbUg2ZkxNK1A3Zyt4ai9leSt2R3QrRnNzMVVGck0yMkFsVFZYSVY1N1RDRDJhbEdaVGU5b3pRL0JKc1pwQ2NaWUo4aWxibFJMNlZ0bFNHTWdkdjJqNlpYK2dCQmdrbUxrWDJyOXU3bEd5a1Q4bm9TY21hYklzUjFFTFhjSnhrVk5QS0JaZzNLU210OGdaZXErNThvZHBMTjNwVGY5Y0lZcUxkakdiRlE0RGRiSW1WbC9qeXFpcVZXVi9LemFYMmNMTzJvdXF0dit0L3diSkY4SDF6S25SMmdqalV3UnFYU1BxK0QrdiIsIm1hYyI6ImMzMjhlOTAwZTA1ZTgyMjg2ZjNmNzdmNGJkZDVhMzIxZjc2OWFhZTRjM2JkZTI1OTg5MmJjY2VkOGI2YjU0M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkZ3bGFNd2xRbVVpZXQ4c0hWTUErM3c9PSIsInZhbHVlIjoiUFRCU0JmMUpYdC9GNWVHc3I0YVY5N3ZBMi9ONDZXRjVLbmxmTWxkZmxuK2dJNEFpWElJdS9nOTVybFpXcHk4MmVJZnlRUFVWNUFSQ01tUi82d1U1cFlGcFpBMW9OMjZaSTY1UjdTSmlnMHRGSktnUTZRZ0hIenlHWlM0c3pVcm54MDJCaWsxeW5UNXpnQjYvUjFjOEhrNkpPUHhCbWErQytOcU5SRk9oVDhFdUh0bTFmZUtnZEd3aTFjZ01HREZsR0k3cEwrcnU1Z0JPZ1FGc0pDeVVGdlduVzl1YnBLditqNnNnczZUaTdaaHYxanJnL1lPVkduZU80bjBrdGhRMlA4cVJGaUZZMWM0N2JNVmRYaGFIcmZQeFFlWTd4MFdtYmRUM3Q4cXpRWHhxMmxyUjU0bDM2RXlKUWw5czZHN2ZSUEZ3a3g5MkdLbnlOcS83Sm9wTFRPa3RyUUdUWmpOTVFSeS9ZQkNWMlA4czVxb0ZLbENEeW1DTFRQMUNXK05BcGxxQlhtMlh5dUozb2FmRTFjWnUzM20wOS9qTDJ2RG8yYWI4emw5d2RSWG1pVzhwcEFSSGpoN3k4OGtSVFZGciIsIm1hYyI6ImZhODU4M2M4ZDRhYTEyYmM2NDA3YWVlOTZiMzg1ZmQ1OTRlM2E5ZDg2Mzk5YjIwYmM1MGZmNDMwMWZlMDhkMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+