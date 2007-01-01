Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш созданы для российских полей

Аграрии рассказали о преимуществах отечественных комбайнов

"Подошел во всех отношениях"

- У нас на ферме трудится кормоуборочный комбайн F 1500 от Ростсельмаш, для нашего небольшого хозяйства он подошел как нельзя лучше, - говорит механизатор агрофирмы "Лебедевская" Николай КАРИХ. - Он воплотил в себе передовые технологии кормозаготовки и лаконичную простоту конструкции. И такую современную технику мы смогли приобрести с господдержкой по лояльной программе.

Комбайн нам подошел во всех отношениях. Мощность двигателя 510 л.с., производительность около 130 тонн в час, в сезон F 1500 заготавливает до 20 000 т кормов. На нем одном мы можем прокормить почти тысячу голов крупного рогатого скота.

Благодаря самому короткому тракту в классе энергоэффективность комбайна остается повышенной. Измельчающий аппарат обеспечивает высокую равномерность длины резки, что повышает поедаемость корма. С ним мы заготавливаем как кукурузный силос, так и травяной.

На F 1500 установлен измельчающий аппарат с 32 ножами, они идут «шевроном» в четыре ряда. Удобно из кабины вводить в работу доизмельчитель одним нажатием кнопки. Аналогично из кабины идет управление заточным устройством полуавтоматического типа. Мы лишь задаем количество проходов, которые сделает точильный камень, и дальше уже система все делает автоматически.

Еще один плюс, силосопровод управляется из кабины по высоте и углу поворота. Его длины достаточно для работы с шестиметровой кукурузной жаткой, если нужна выгрузка в трактор, можно дозаказать удлинитель, что мы и сделали.

Кормоуборочный комбайн от Ростсельмаш удобен в управлении и эффективен на любом этапе работ.

Производительный и высокоавтоматизированный

- Мы занимаемся производством молока, потребность в кормах у нас очень высокая, поскольку у нас много комплексов с крупным рогатым скотом, требуется заготавливать сенаж, силос и корнаж, - говорит инженер ООО "ЭкоНиваАгро" Владимир КАЛГИН - С этими задачами уверенно справляется Ростсельмаш F 2650 и всегда выдает результат в соответствии с нормами заготовки культур.

- Мы занимаемся производством молока, потребность в кормах у нас очень высокая, поскольку у нас много комплексов с крупным рогатым скотом, требуется заготавливать сенаж, силос и корнаж, - говорит инженер ООО "ЭкоНиваАгро" Владимир КАЛГИН - С этими задачами уверенно справляется Ростсельмаш F 2650 и всегда выдает результат в соответствии с нормами заготовки культур.

Начнем с того, что он действительно универсален. Настраивается под любые условия работы, для всех технологий заготовки кормов. Отмечу, комбайн показывает стабильную работу в сложных условиях.

F 2650 от Ростсельмаш предназначен для скашивания грубостебельных культур: кукурузы и подсолнечника, а также для скашивания и подбора различных трав на полях со средней и высокой урожайностью.

Комбайн состоит из самоходного шасси, на которое устанавливаются питающий аппарат и измельчитель, кукурузные жатки с шириной захвата от 4,5 до 7,5 метров, а также травяная 6-метровая жатка и подборщики с шириной захвата 3 - 4 метра.

Большой топливный бак на 1500 литров, ёмкость бака для внесения разбавленных химических консервантов объемом 390 литров, для концентрированных биопрепаратов - 30 литров.

Рабочая скорость комбайна до 25 км/ч, но нам достаточно меньшей. Техника Ростсельмаш, на наш взгляд, ничуть не уступает импортной, а по многим аспектам становится наиболее подходящей для российских условий.

Пожалуй, это самый мощный кормоуборочный комбайн в линейке Ростсельмаш. Полностью подходит таким крупным предприятиям, как наше. Благодаря нему у нас заготовлены качественные корма в больших объемах. При этом F 2650 экономичный, простой, высокопроизводительный и наполненный цифровыми опциями.