«Он похож на те бараки, которые пленные немцы отстраивали после войны»: про жуткий дом в Калуге рассказали на всю страну

Здание построили в 1959 году и с того момента в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.

Напомним, в прошлом году, когда обрушился фасад, в городской управе отказали жителям в расселении. Представители власти сослались на то, что дом не признали аварийным вовремя.

Теперь о полуразвалившемся здании по адресу 1-й переулок Пестеля, 50 знает вся страна, после того, как его показали в программе «Мужское/Женское».

- Приехали из управляющей компании, разрушили всю площадку и вытащили весь металл, хотели его сдать. Сказали, что эти деньги в домуправлении нам отдадут. Потом, когда мы вызвали полицию, они половину металла оставили и закрыли дверь, а когда снимали сказали, чтобы мы никому ничего не рассказывали, - сообщила жительница аварийного дома.

- У нас здесь живут дети, а стены валятся, - рассказала другая.

- У некоторых дома целые, а я даже постоять не могу на своем доме, - добавила третья калужанка.

Ведущий Александр Гордон также высказался, когда увидел кадры разрушающегося здания:

- Он похож на те бараки, которые пленные немцы отстраивали после войны. Вся беда этой конструкции ни в том, что часть стены рухнула, а в том, что никто не может сказать, когда здание рухнет целиком, но оно рухнет.

Добавим, ранее в этом доме на долгий срок отключали воду и газ.