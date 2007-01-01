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Козельский механический завод приглашает на работу

«КоМЗ» - одно из старейших предприятий Калужской области – давно зарекомендовал себя как надежный работодатель.
12:13 сегодня
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Предприятие проектирует и изготавливает оборудование для газоэнергетических компаний. Сейчас здесь трудятся порядка 200 человек, из них около 100 — ​основные рабочие специальности. Средняя зарплата - 90–100 тысяч рублей, и это не предел.

Помимо высокого и стабильного дохода, для работников завода организованы доставка на предприятие, бесплатное питание, есть собственная парковка, на участках установлены кофемашины. Предусмотрена система премирования за добросовестную работу и подъемные для начинающих специалистов. Сверхурочная работа и работа в выходные и праздничные дни оплачивается в соответствии с ТК РФ.

Количество заказов растет непрерывно, и назрела необходимость перехода на двухсменный режим работы. Предприятию СРОЧНО требуются сотрудники.

Актуальные вакансии:

  • Электросварщики — от 100 000 р.
  • Слесари механосборочных работ — от 80 000 р.
  • Слесарь-монтажник — от 80 000 р.
  • Слесарь-электромонтажник — от 80 000 р.
  • Начальник ОТК - 70 000 р.
  • Инженер-технолог - 55 000 р.
  • Станочник широкого профиля (токарь) – 80 000 р.

Приходите и зарабатывайте!

Отдел кадров:

8 (48442) 2-06-07, 8-916-777-78-22.

https://komz.ru/

Реклама. Информация на момент публикации. ПАО «КоМЗ». erid: 2Vfnxwe581N
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Лента комментариев
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