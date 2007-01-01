Козельский механический завод приглашает на работу
Предприятие проектирует и изготавливает оборудование для газоэнергетических компаний. Сейчас здесь трудятся порядка 200 человек, из них около 100 — основные рабочие специальности. Средняя зарплата - 90–100 тысяч рублей, и это не предел.
Помимо высокого и стабильного дохода, для работников завода организованы доставка на предприятие, бесплатное питание, есть собственная парковка, на участках установлены кофемашины. Предусмотрена система премирования за добросовестную работу и подъемные для начинающих специалистов. Сверхурочная работа и работа в выходные и праздничные дни оплачивается в соответствии с ТК РФ.
Количество заказов растет непрерывно, и назрела необходимость перехода на двухсменный режим работы. Предприятию СРОЧНО требуются сотрудники.
Актуальные вакансии:
- Электросварщики — от 100 000 р.
- Слесари механосборочных работ — от 80 000 р.
- Слесарь-монтажник — от 80 000 р.
- Слесарь-электромонтажник — от 80 000 р.
- Начальник ОТК - 70 000 р.
- Инженер-технолог - 55 000 р.
- Станочник широкого профиля (токарь) – 80 000 р.
Приходите и зарабатывайте!
Отдел кадров:
8 (48442) 2-06-07, 8-916-777-78-22.