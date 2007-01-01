Губернатор поздравил жителей Калужской области с Днем работника транспорта

Свой профессиональный праздник работники автомобильного и городского транспорта ежегодно отмечают в последнее воскресенье октября. В этот день принято поздравлять водителей рейсовых маршрутов, обслуживающий и ремонтный персонал предприятий-перевозчиков, работников, инженеров и конструкторов автозаводов, фабрик по изготовлению запасных частей и комплектующих.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал историю водителя во втором поколении Эдуарда Портнова.

- Его отец Александр Александрович добросовестно трудился в Управлении Калужского троллейбуса больше 40 лет. Не только водитель от Бога, но и мудрый наставник. Своего сына с детства приучал к профессии. И вот уже более 25 лет Эдуард работает в УКТ. Доброжелательный, отзывчивый и к коллегам, и к пассажирам. Также, как отец, готовит молодую смену водителей. И свое увлечение футболом Эдуард также передает молодежи – тренирует корпоративную команду, - отметил Шапша.

Также губернатор поздравил всех причастных к празднику и пожелал всем сотрудникам безаварийной работы и профессиональных успехов.