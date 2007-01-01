В Калуге задерживается рейс в Турцию

Вылет первого самолета из аэропорта "Калуга" в Турцию должен был состояться сегодня в 10:00.

Рейс задерживается.

Предположительно, причиной задержки стал туман, из-за которого, как мы писали ранее, произошла задержка рейса Санкт-Петербург-Калуга.